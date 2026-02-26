ادامه‌ی مذاکرات روسیە و آمریکا در مورد جنگ اوکراین

3 ساعت پیش

شهر ژنو بار دیگر میزبان هیئت‌های مذاکره‌کننده‌ی اوکراین و آمریکاست تا زمینه‌ی دور جدید مذاکرات سه‌جانبه با حضور روسیه فراهم شود؛ هم‌زمان سرگئی لاوروف اعلام کرد مسکو عجله‌ای برای پایان جنگ ندارد.

رستم عمروف، رئیس هیئت مذاکره‌کننده‌ی اوکراین در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت: «امروز در ژنو به تلاش‌هایمان در چارچوب روند مذاکرات ادامه می‌دهیم. نشست دوجانبه‌ای را با هیئت آمریکایی با حضور استیو ویتکاف و جرد کوشنر آغاز کرده‌ایم.»

عمروف اشاره کرد که علاوه بر بررسی ابعاد اقتصادی دوران پس از جنگ با طرف آمریکایی، این دیدار آمادگی برای دور بعدی مذاکرات سه‌جانبه با حضور روسیه است. وی تأکید کرد: «لازم است پیش از دور جدید مذاکره با روسیه، مواضع خود را با ایالات متحده هماهنگ کنیم.»

در سوی دیگر، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه‌ی روسیه اعلام کرد که کشورش برای دستیابی به توافق جهت پایان دادن به جنگ اوکراین عجله‌ای ندارد.

لاوروف به رسانه‌های رسمی روسیه گفت: «آیا چیزی از ما درباره‌ی زمان پایان جنگ شنیده‌اید؟ ما هیچ زمانی برای خاتمه دادن به جنگ تعیین نکرده‌ایم، بلکه اهدافی داریم و برای تحقق آن‌ها تلاش می‌کنیم.»

همچنین دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اظهار داشت که هنوز برای هرگونه پیش‌بینی یا تعیین مرحله‌ای که پروسه‌ی صلح به آن رسیده، زود است.

نشست امروز ژنو در حالی برگزار می‌شود که روسیه تنها در شب گذشته با استفاده از حدود ۴۲۰ پهپاد و ۳۹ موشک به اوکراین حمله کرده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین پس از این حملات اعلام کرد ده‌ها نفر از جمله کودکان در این تهاجم زخمی شده‌اند.

پیش از آغاز نشست هیئت‌های اوکراین و آمریکا، مسکو در ازای دریافت پیکر ۳۵ سرباز روسی، ۱۰۰۰ سرباز اوکراینی را به کی‌یف تحویل داد. این تنها پروسه‌ای است که میان دو کشور از آغاز جنگ تاکنون به صورت مداوم اجرا شده است.

واشینگتن برای پایان دادن به جنگی که از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) با تهاجم روسیه آغاز شد، فشار می‌آورد. با این حال، اوکراین و کشورهای اروپایی ملاحظاتی درباره‌ی اهداف دولت دونالد ترامپ برای پایان این جنگ دارند و گمان می‌کنند فشارهای ترامپ ممکن است با هدف واداشتن اوکراین به سازش ارضی با مسکو باشد.

زلنسکی در این باره در مصاحبه‌ای گفت: «نباید بیشتر فشارها بر اوکراین وارد شود، در حالی که روس‌ها آغازگر جنگ بودند و آن‌ها به اوکراین حمله کردند.»