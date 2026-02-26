هشدار ۱۱ کشور به شهروندان برای ترک خاورمیانه
برخی کشورها خانودهای دیپلماتهایشان را از خاورمیانه فراخواندند
در پی افزایش تنشها میان آمریکا و ایران، ۱۱ کشور جهان ضمن اتخاذ تدابیر شدید امنیتی، خانوادهی دیپلماتهای خود را از برخی مناطق خاورمیانه خارج کرده و به شهروندانشان هشدار خروج دادند.
با وجود تداوم مذاکرات، بالا گرفتن سطح تنشها میان واشنگتن و تهران موجب شده است تا موجی از اقدامات احتیاطی توسط کشورهای مختلف شکل بگیرد. حدود ۱۱ کشور روند خروج خانوادههای دیپلماتها و کارکنان خود را از چند منطقهی خاورمیانه آغاز کرده و از شهروندانشان خواستهاند سفر به ایران را به تعویق انداخته یا فوراً این کشور را ترک کنند.
ایالات متحده آمریکا
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور چند روز پیش دستور خروج کارمندان غیرضروری و اعضای خانوادههای آنان را از سفارت خود در لبنان صادر کرده است.
فنلاند و آلمان
خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزارت امور خارجه فنلاند در جدیدترین هشدارهای خود، به شهروندانش توصیه کرده است از سفر به ایران خودداری کرده و همچنین با قید فوریت خاک یمن و لیبی را ترک کنند.
همزمان، آلمان نیز با اشاره به اینکه هنوز پروازهای تجاری برقرار است و امکان خروج زمینی وجود دارد، از شهروندان خود خواست ایران را ترک کنند.
لهستان، سوئد، صربستان و قبرس
کشورهای لهستان و قبرس از اتباع خود خواستهاند فوراً از ایران خارج شوند. دولت قبرس از تاریخ ۱۳ ژانویه (۲۳ دی) به شهروندانش توصیه کرده بود که از سفر به ایران پرهیز کنند و در صورت حضور در آن کشور، فوراً خارج شوند.
وزارت امور خارجه سوئد نیز ضمن صدور هشداری مشابه، بهصراحت اعلام کرد: «کسانی که تصمیم به ماندن در خاورمیانه میگیرند، نباید انتظار کمک دولت برای انتقال و خروج را داشته باشند.»
صربستان نیز به دلیل خطر وخامت اوضاع امنیتی، خواستار خروج فوری شهروندانش از ایران شد.
استرالیا، برزیل، هند و سنگاپور
دولت استرالیا از خانوادهی دیپلماتهای خود در اسرائیل و لبنان خواسته است تا این کشورها را ترک کنند و گزینهی خروج داوطلبانه را نیز پیش روی خانوادهی دیپلماتهای مستقر در امارات، اردن و قطر قرار داده است.
کشورهای برزیل، سنگاپور و هند نیز به شهروندان خود توصیه کردهاند که به ایران سفر نکنند و افرادی که در آنجا حضور دارند، از هر طریق ممکن (زمینی یا هوایی) کشور را ترک کنند.
این تدابیر امنیتی همزمان با تکرار تهدیدهای دولت آمریکا علیه ایران و اشارههای مداوم دونالد ترامپ به احتمال توسل به «گزینهی نظامی» در صورت عدم دستیابی به یک توافق هستهای رضایتبخش، اتخاذ شده است.