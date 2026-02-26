دیدار عبدالله اوجالان با اعضای خانواده در آستانهی سالگرد پیام خلع سلاح
رهبر زندانی پکک با دوتن از اعضای خانوادهی خود دیدار کرد
عبدالله اوجالان یک روز پیش از سالگرد فراخوان خود برای خلع سلاح پ.ک.ک، با دو تن از اعضای خانوادهاش دیدار کرد. انتظار میرود وی پیامی جدید در خصوص این سالگرد صادر کند.
دفتر مشاوره حقوقی «عصرین» که وکالت عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک را بر عهده دارد، در بیانیهای اعلام کرد که امروز عبدالله اوجالان در جزیرهی امرالی با برادرش، محمد اوجالان و برادرزادهاش، عمر اوجالان دیدار کرده است.
همزمان با این ملاقات، سایر زندانیان امرالی شامل «هامیلی ییلدیریم»، «عمر خیری کونار»، «ارگین آتابی» و «محمود یامالاک» نیز با اعضای خانوادههای خود ملاقات داشتهاند.
این دیدار در شرایطی انجام شده است که پیشتر عمر اوجالان پیامی از سوی عبدالله اوجالان منتشر کرده بود. گفته میشود عبدالله اوجالان فردا به مناسبت سالگرد اعلام خلع سلاح پ.ک.ک، پیام تازهای منتشر خواهد کرد.