امضای حکم مهم مسرور بارزانی برای یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه
مسرور بارزانی اختیارات اداری، مالی و حقوقی فرماندهی مناطق وابسته به وزارت پیشمرگه را تأیید و ابلاغ کرد
نخستوزیر اقلیم کوردستان در راستای تداوم اصلاحات کابینهی نهم، اختیارات اداری، مالی و حقوقی فرماندهی مناطق وابسته به وزارت پیشمرگه را تأیید و ابلاغ کرد.
در چارچوب تلاشهای مستمر کابینهی نهم برای اصلاحات و سازماندهی مجدد نیروها، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، دستورالعمل تفویض اختیارات (اداری، مالی، حقوقی و روابط) مربوط به فرماندهی مناطق وزارت پیشمرگه را امضا کرد.
پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ (۷ اسفند ۱۴۰۴) در بیانیهای جزئیات این تصمیم را تشریح کرد و اظهار داشت: «در ادامهی اجرای برنامهی کاری کابینهی نهم جهت انجام اصلاحات در صفوف نیروهای پیشمرگهی کوردستان، نخستوزیر اختیارات ویژهی فرماندهی مناطق وزارت پیشمرگه در حوزههای اداری، مالی، حقوقی و روابط را امضا کرد.»
یکپارچهسازی نیروها و هماهنگی با ائتلاف بینالمللی
سخنگوی دولت اقلیم کوردستان با اشاره به اهمیت این حکم، آن را گامی عملی در پروسهی سازماندهی و یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه دانست.
وی در این باره توضیح داد: «امضای این اختیارات همسو با خواست نیروهای ائتلاف بینالمللی و بخشی از توافق راهبردی میان ارکان وزارت پیشمرگه برای یکپارچهسازی نیروها است؛ فرایندی که وزارت پیشمرگه تلاشهای بسیاری برای تحقق آن انجام داده و بهصورت جدی روی آن کار کرده است.»
چشمانداز نخستوزیر برای تشکیل نیروی ملی
پیشوا هورامانی در خصوص نقش مسرور بارزانی در این پروسه تأکید کرد که این تصمیم بازتابدهندهی دیدگاه نخستوزیر برای ایجاد یک نیروی نظامی ملی است.
هورامانی افزود: «مسرور بارزانی همواره حمایت کامل خود را برای اینکه اقلیم کوردستان دارای یک نیروی پیشمرگهی واحد، یکپارچه و ملی باشد، ابراز داشته است. ایشان در این راه همواره پشتیبان بوده و تصمیم امروز نیز تکمیلکنندهی زنجیره تلاشهای گذشته در این زمینه محسوب میشود.»