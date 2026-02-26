تونجر باکرهان: لازمهی موفقیت روند صلح، پایان دادن به سیاست قیمگماری است
رئیس مشترک "دم پارتی": شهرداران برکنارشده به وظایف خود بازگردند
رئیس مشترک «دم پارتی» اعلام کرد برای موفقیت مرحلهی نوین روند صلح، باید به انتصاب قیمها پایان داده شود و شهرداران برکنارشده به وظایف خود بازگردند.
حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، امروز پنجشنبه ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ (۷ اسفند ۱۴۰۴) با حضور تونجر باکرهان، رئیس مشترک این حزب، تجمعی را در مقابل شهرداری کلانشهر دیاربکر برگزار کرد. این مراسم با شعار «از ارادهی خود دفاع میکنیم، صدایمان را علیه تحمیل قیم بلند میکنیم» و با شرکت رؤسای مشترک شهرداریهای استانها و مناطق وابسته به دم پارتی برگزار شد.
باکرهان با اشاره به گفتوگوهای سازنده با رؤسای مشترک شهرداریها، اظهار داشت که آنها از سال ۱۹۹۹ دارای تجربهی مدیریت محلی هستند. وی افزود: «هرچند در مقاطع مختلف وقفههایی ایجاد شد، اما پروژههای دموکراتیک، شفاف، کارآمد، حامی آزادی زنان و دوستدار محیطزیست را اجرایی کردهایم.»
رئیس مشترک دم پارتی تأکید کرد که ارزیابیهای لازم برای پروژههایی که مدیران محلی باید در مرحلهی پیش رو اجرا کنند، انجام شده است.
وی با بیان اینکه از سال ۲۰۱۶ تاکنون، در سه دوره متوالی ارادهی مردم سلب شده و شهرداریها بهصورت غیرقانونی اداره میشوند، گفت: «غصب کرسی ریاست شهرداریها از طریق انتصاب قیم، به لکهی ننگی برای کشور تبدیل شده است.»
باکرهان تصریح کرد: «در آخرین انتخابات، شهروندان با رأی به حزب ما، موضع خود را علیه قیمها اعلام کردند و باید به سیاست تحمیل قیم پایان داده شود. در مرحلهای که سخن از "روند صلح و جامعهی دموکراتیک" به میان میآید، شهرداریها باید به نمایندگان واقعی مردم بازگردانده شوند.»
وی تأکید کرد که ۱۳ رئیس مشترک شهرداری که مناصبشان غصب شده است، باید به کار خود بازگردند و برای این منظور میتوان راهکارهای قانونی اتخاذ کرد.
رئیس مشترک دم پارتی در خصوص لغو احکام قیمها گفت: «شهرداریهای باتمان، ماردین و خلوتیه (خلفتی) مصادره شدهاند، اما گامهایی که وزیر جدید امور داخلی در این زمینه برمیدارد، میتواند به این روند کمک کند؛ بهویژه در ماه جاری امکان برداشتن گامهای عملی وجود دارد، زیرا برکناری قیمها میتواند نخستین گام در مرحلهی نوین روند صلح باشد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «برای پیروزی این مرحلهی جدید، باید به سیاست قیمگماری خاتمه داد، زیرا مردم به جای حرف، خواهان دیدن گامهای عملی هستند. بنابراین، بازگرداندن رؤسای مشترک برکنارشده به مناصبشان، میتواند سرآغاز یک اقدام مهم در این مرحلهی راهبردی باشد.»