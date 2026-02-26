عباس عراقچی میگوید موفقیت در مذاکرات با آمریکا مستلزم اجتناب از «خواستههای زیادهخواهانه» است
اربیل (کوردستان۲۴) – عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، امروز جمعه ۲۷ فوریه، پس از مذاکرات با آمریکا در ژنو، گفت که برای رسیدن به توافق، باید ایالات متحده «خواستههای زیادهخواهانه» خود را کنار بگذارد.
عراقچی در تماس تلفنی با بدر عبدالعاطی، دیپلمات ارشد مصر، گفت: «موفقیت در این مسیر مستلزم جدیت و واقعبینی طرف مقابل و اجتناب از هرگونه محاسبه اشتباه و خواستههای زیادهخواهانه است.»
ایران و ایالات متحده آمریکا، روز پنجشنبه سومین دور مذاکرات هستهای خود را با میانجیگری عمان در ژنو برگزار کردند.
هم ایران و هم عمان پس از مذاکرات به پیشرفت اشاره کردند و قرار است مذاکرات فنی روز دوشنبه پیشرو در وین و پیش از دور چهارم که انتظار میرود هفته آینده باشد، برگزار شود.
میانجیگران گفتند که ایران و ایالات متحده روز پنجشنبه در مذاکرات سوئیس «پیشرفت قابل توجهی» داشتند و توافق کردند که هفته آینده در اتریش مذاکرات بیشتری انجام دهند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به تلویزیون دولتی گفت که مذاکرات «پیشرفت بسیار خوبی داشته و با جدیت وارد عناصر یک توافق، چه در زمینه هستهای و چه در زمینه تحریمها، شدهاند.»
او گفت که دور بعدی «شاید کمتر از یک هفته دیگر» برگزار خواهد شد و مذاکرات فنی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد روز دوشنبه در وین آغاز میشود.
ایافپی/ب.ن