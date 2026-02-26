عضو (ک.ج.ک): برای اینکه روند صلح پیشرفت داشته باشد باید عبدالله اوجالان آزاد شود

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – یک عضو (ک.ج.ک) می‌گوید با اینکه یک سال از فراخوان رهبر زندانی (پ.ک.ک) برای صلح می‌گذرد، دولت ترکیه در چارچوب روند صلح، گام جدی برنداشته است.

مصطفی قره‌سو، عضو سازمان کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک)، در اظهاراتی رسانه‌ای با اشاره به روند جدید صلح در ترکیه، گفت پس از آنکه «فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک» توسط عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ منتشر شد، (پ.ک.ک) منحل شد و مبارزه مسلحانه متوقف شد، اما به رغم این اقدامات مهم، دولت ترکیه در چارچوب روند صلح گام جدی و لازم را برنداشته است.

قره‌سو گفت، برای اینکه روند صلح پیشرفت داشته باشد باید اجازه داده شود که عبدالله اوجالان به طور آزادانه فعالیت کند و بتواند با مردم و نیروهای سیاسی و جامعه ارتباط مستقیم برقرار کند.

وی افزود گزارشی که توسط کمیسیون پارلمانی صلح در رابطه با روند صلح تدوین شده است، نواقص بسیاری دارد و به جای حل «مسئله کورد» از اصطلاح «تروریسم» استفاده شده است و لازم است این اصلاح شود و مسئله به روشنی بیان شود.

قره‌سو در ادامه گفت: برای اینکه روند فعلی همچون روندهای گذشته بی‌نتیجه نماند، لازم است که دولت اقدام قانونی روشن و قاطع انجام دهد. او همچنین خواستار اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و پایان دادن به سیاست واگذاری سمت‌ها به قیُّم شد و لازم دانست زمینه برای دموکراسی فراهم شود و تداوم فعالیت سیاسی اعضای پ.ک.ک که سلاح را زمین می‌گذارند در ترکیه تضمین شود.

ب.ن