تام باراک و فائق زیدان دیدار کردند

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس‌ شورای عالی قضایی عراق و نماینده ویژهٔ رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، دیدار کردند و بر نقش و تأثیر قوه قضائیه در اجرای قانون در دوره پیش رو، تأکید کردند.

شورای عالی قضایی عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که فائق زیدان، رئیس این شورا در دیدار با تام باراک، نماینده ویژهٔ رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، نقش قوه قضائیه عراق در اجرای قوانین در دوره پیش رو را بررسی کردند.

این دیدار در حالی انجام شد که افکار عمومی عراق انتظار دارد قوه قضائیه این کشور به عنوان حافظ قانون، به دور از اختلافات سیاسی، به پرونده‌های مهم رسیدگی کند.

نماینده ویژهٔ آمریکا در امور سوریه، در سفر رسمی خود به عراق که از چند روز پیش آغاز شده است، در بغداد با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر و فواد حسین، وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.

باراک در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، دیدارش با السودانی را «ثمربخش» توصیف کرد که در آن بر حاکمیت و ثبات و توسعه عراق تاکید شد. او وجود یک رهبری فعال در برقراری ثبات در عراق را اصل مهمی برای تحقق اهداف مشترک دو کشور دانست.

