پیام جدید اوجالان منتشر شد
اربیل (کوردستان۲۴) – عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) امروز جمعه ۲۷ فوریه ۲۰۲۶، یک سال پس از انتشار فراخوان خود در چارچوب روند جدید صلح در ترکیه، پیامی منتشر شد.
این پیام در یک نشست خبری در آنکارا با حضور شماری از مقامات حزب برابری و دموکراسی خلقها (دمپارتی) و اعضای هیئت ایمرالی و حدود ۱۵۰ خبرنگار و اهالی رسانه منتشر شد.
اوجالان در پیام خود بر کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه و در پیش گرفتن فعالیت سیاسی دموکراتیک، همبستگی کورد و ترک، تحول دموکراتیک در ترکیه، حاکمیت قانون، حق شهروندی مبتنی بر آزادی، حقوق زنان، پرهیز از تحمیل ملیت، زبان و دین و همانندسازی، تاکید کرد و با بیان اینکه «تحقق همه این موارد مستلزم شکلگیری خرد جمعیِ پیشرفتهای است که بر پایه احترام متقابل استوار باشد» خاطرنشان کرد:«همانگونه که دین و زبان را نمیتوان تحمیل کرد، ملیت را نیز نباید تحمیل نمود.»
متن پیام
بیانیه ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ ما، اعلام این واقعیت است که در جایی که سیاست دموکراتیک به اجرا درمیآید، سلاح بیمعنا میشود و به طور آشکار اولویت به سیاست داده میشود؛ این یک انسجام اصولی است.
ما توانستیم دوره «خیزش منفی» را اساساً با اراده و عملی یکجانبه پشت سر بگذاریم. روندی که پشت سر نهادهایم، توانایی مذاکره و قدرت ما را برای گذار از سیاست مبتنی بر خشونت و گسست، به سیاست دموکراتیک و ادغام نشان داده است. فراخوانها، کنفرانسها و کنگرههای ما در راستای همین هدف بودند. تصمیمات مربوط به انحلال سازمان و پایان دادن به راهبرد مبارزه مسلحانه، نه تنها به صورت رسمی و عملی، بلکه از نظر ذهنی نیز بیانگر گسست از خشونت و انتخاب سیاست بوده است. این امر در عین حال اعلام آشتی ذهنی با جمهوری نیز بهشمار میآمد.
یاد اوندر را با احترام و دلتنگی گرامی میدارم
در طول یک سال گذشته، اراده آقای رجب طیب اردوغان، فراخوان آقای دولت باغچلی، مشارکت آقای اوزگور اوزل و تلاشهای تمامی افراد و نهادهای سیاسی، اجتماعی و مدنی که به این روند کمک مثبت کردهاند را ارزشمند میدانم. و به ویژه تلاشهای رفیق سِری ثریا اوندر را بار دیگر با احترامی عمیق و دلتنگی فراوان گرامی میدارم.
نه ترکِ بدون کورد معنا دارد و نه کوردِ بدون ترك
نه ترکِ بدون کورد وجود دارد و نه کوردِ بدون ترک. این رابطه دیالکتیکی، ویژگی تاریخی خاص خود را دارد. متون بنیادین دوران تأسیس جمهوری، بیانگر وحدت ترک و کورد بودند. فراخوان ۲۷ فوریه ما تلاشی برای احیای روح همین وحدت و مطالبه «جمهوری دموکراتیک» است. هدف ما درهم شکستن سازوکار تغذیه از خون و درگیری بود. به جای دیدن تاریخمندانه مسئله، جدیت آن و خطراتی که میتواند تولید کند، حرکت بر اساس منافع کوتاهمدت و محدود سیاسی، همگی ما را تضعیف میکند. تداوم بخشیدن به انکار و خیزش، به معنای قاعدهمند کردن بزرگترین بیقاعدگی است. ما در حال برداشتن موانع پیش روی یک برادری هستیم که در دویست سال گذشته تلاش شده وارونه شود و مقتضیات حقوق برادری را به جا میآوریم. میخواهیم درباره اینکه چگونه میتوان گرد هم آمد و چگونه میتوان با هم زیست، گفتوگو کنیم.
باید از مرحله منفی به مرحله سازندگی مثبت گذر کنیم
اکنون باید از مرحله منفی به مرحله سازندگی مثبت عبور کنیم. راه برای یک دوره و راهبرد نوین سیاسی گشوده میشود. هدف ما بستن پرونده سیاست مبتنی بر خشونت و گشودن روندی مبتنی بر جامعه دموکراتیک و حاکمیت قانون است و از همه اقشار میخواهیم که در این مسیر امکان بیافرینند و مسئولیت بپذیرند.
هدف، ساختن همراه با جامعه و در درون جامعه است
جامعه دموکراتیک، توافق دموکراتیک و ادغام، ارکان ذهنیتِ مرحله مثبت هستند. مرحله مثبت، روشهای شدید و مبتنی بر خشونت را کنار میگذارد. در سازندگی مثبت، هدف تصرف هیچ نهاد یا ساختاری نیست؛ بلکه رسیدن هر فرد جامعه به سطحی از مسئولیت است که بتواند در ساختار اجتماعی نقش ایفا کند. هدف، ساختن همراه با جامعه و در درون جامعه است. اقشار تحت ستم، جوامع ملیتی، دینی و فرهنگی میتوانند با مبارزه دموکراتیکِ مستمر و سازمانیافته، از دستاوردهای خویش پاسداری کنند. در این روند، حساسیت دولت نسبت به تحول دموکراتیک اهمیت اساسی دارد.
به اندازه آغاز جمهوری اهمیت دارد
ادغام دموکراتیک، دستکم به اندازه آغاز جمهوری اهمیت دارد. این فراخوانی است که به همان میزان، حامل معنا، آینده و قدرت، و دربرگیرنده موجودیت و غنا است. در بنیان آن، مدل جامعه دموکراتیک قرار دارد. این رویکرد، جایگزین روشهای تفرقهافکنانه یا از سوی دیگر همانندسازانه (آسیمیلاسیونیستی) است. گذار به ادغام دموکراتیک، مستلزم قوانین صلح است. راهحل جامعه دموکراتیک نیز مستلزم استقرار یک معماری حقوقی در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.
باید تضمینهای حقوقی نیرومند ایجاد شود
بسیاری از مشکلات و بحرانهای امروز ناشی از فقدان یک چارچوب حقوقی دموکراتیک است. ما راهحل حقوقی در چارچوب سیاست دموکراتیک را مبنا قرار میدهیم. به رویکردی نیاز داریم که برای جامعه دموکراتیک و برای دموکراسی فضا بگشاید و تضمینهای حقوقی نیرومندی برای آن ایجاد کند.
حق بیان و تشکلیابی آزادانه
رابطه شهروندی باید نه بر پایه تعلق به ملت، بلکه بر اساس پیوند با دولت تعریف شود. ما شهروندی مبتنی بر آزادی را مبنا قرار میدهیم که آزادی در دین، ملیت و اندیشه را اصل میداند. همانگونه که دین و زبان را نمیتوان تحمیل کرد، ملیت را نیز نباید تحمیل نمود. رابطه شهروندیِ مبتنی بر قانون اساسی، در چارچوبهای دموکراتیک و با حفظ تمامیت دولت، حق بیان و سازمانیابی آزادانه دینی، ایدئولوژیک، هویتی و ملی را دربرمیگیرد.
هیچ نظام فکری بدون دموکراسی پایدار نمیماند
امروز هیچ نظام فکری بدون اتکا به دموکراسی نمیتواند پایدار بماند. فراز و فرودها، تنشها و بحرانها گذرا هستند؛ آنچه دیر یا زود ماندگار خواهد شد، دموکراسی است. فراخوان ما نهتنها در ترکیه، بلکه در سراسر خاورمیانه، با هدف یافتن راهحلی برای مسئله همزیستی و بحرانهای ناشی از آن صورت گرفته است. ما از حق موجودیت و بیان آزادانه همه ستمدیدگان دفاع میکنیم.
ادغام دموکراتیک زنان
زنان در شمار بنیادیترین نیروهای اجتماعی قرار دارند که هیچ جامعه و دولتی بدون توجه به آنان نمیتواند به بقای خود ادامه دهد. خشونت خانگی، قتلهای زنان و فشارهای پدرسالارانه، بازتاب معاصر یورش تاریخیای هستند که با بردهسازی زنان آغاز شد. از اینرو، زنان آزادیخواهترین بخش و نیروی محرک ادغام دموکراتیک هستند.
زبان این دوره نمیتواند آمرانه و اقتدارگرایانه باشد. باید این اصل را مبنا قرار دهیم که به طرف مقابل امکان دهیم خود را به درستی بیان کند، به درستی شنیده شود و او نیز بتواند حقیقتها و دیدگاههای خویش را آزادانه ابراز کند.
تحقق همه این موارد مستلزم شکلگیری خرد جمعیِ پیشرفتهای است که بر پایه احترام متقابل استوار باشد.
با سلام و احترام.
ب.ن