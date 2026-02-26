دفاع مدنی غزه میگوید حملات اسرائیل حداقل ۵ کشته برجای گذاشته است
اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت دفاع مدنی غزه اعلام کرد که حملات اسرائیل امروز جمعه ۲۷ فوریه، حداقل پنج کشته برجای گذاشته است.
با وجود آتشبس میانجیگری شده توسط ایالات متحده که ماه گذشته وارد مرحله دوم خود شد، خشونت در این سرزمین فلسطینی ادامه دارد و اسرائیل و حماس یکدیگر را به نقض توافق متهم میکنند.
آژانس دفاع مدنی که به عنوان نیروی نجات تحت نظر مقامات حماس فعالیت میکند، به خبرگزاری فرانسه گفت که یک حمله هوایی در ساعات اولیه صبح جمعه باعث کشته شدن حداقل دو نفر و زخمی شدن شدید یک نفر در مرکز غزه شد.
این آژانس افزود که یک حمله پهپادی در جنوب نوار غزه اندکی پس از نیمه شب، سه کشته و چندین زخمی دیگر برجای گذاشت.
طبق مفاد آتشبس که از ۱۰ اکتبر به اجرا درآمد، نیروهای اسرائیلی به مواضعی در پشت به اصطلاح "خط زرد" عقبنشینی کردند، اگرچه آنها همچنان کنترل بیش از نیمی از این سرزمین را در دست دارند.
وزارت بهداشت غزه که تحت نظر مقامات حماس فعالیت میکند، پیش از این گفته بود که از زمان شروع آتشبس حداقل ۶۰۱ نفر کشته شدهاند.
ارتش اسرائیل میگوید حداقل چهار نفر از سربازانش در همین مدت کشته شدهاند. محدودیتهای رسانهای و دسترسی محدود در غزه، مانع از آن شده است که خبرگزاری فرانسه بتواند به طور مستقل آمار تلفات را تأیید کند یا آزادانه درگیریها را پوشش دهد.
ایافپی/ب.ن