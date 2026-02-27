مسرور بارزانی اختیارات فرماندهان یگانها و لشکرهای نیروی پیشمرگ را مشخص کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در چارچوب تلاشها برای تجدید سازمان نیروی پیشمرگ، اختیارات فرماندهان یگانها و لشکرهای محورها را مشخص کرد.
امروز جمعه ۲۷ فوریه ۲۰۲۶، اداره رسانه و اطلاعرسانی دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرد که در چارچوب تلاشهای مستمر دولت اقلیم کوردستان، با هدف تجدید سازمان نیروی پیشمرگ بر اساس قانون اصلاحات، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز ۲۶ فوریه ۲۰۲۶، فرمان شماره ۷۰۳ را صادر کرد که در آن اختیارات اداری، قانونی و مالی فرماندهان یگانها و لشکرهای محورها که تحت فرمان وزارت پیشمرگ هستند، مشخص شده است.
این اقدام با اتکا به قانون اصلاحات شماره ۲ – سال ۲۰۲۰ و برنامه کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان انجام شد. هدف از این اقدام تجدید سازمان نیروی پیشمرگ و ایجاد یک سیستم نظامی ملی و مدرن است که در راستای تقویت انضباط نظامی و تحکیم بیشتر نیروی پیشمرگ باشد.
این فرمان سایر زمینهها از جمله رسانه، هماهنگی و ارتباطات به خصوص با نیروهای فدرالی را نیز شامل میشود.
ب.ن