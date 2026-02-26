پاکستان پایتخت افغانستان را بمباران کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – پاکستان امروز جمعه ۲۷ فوریه، شهرهای بزرگ افغانستان از جمله کابل، پایتخت را بمباران کرد.
خبرنگاران خبرگزاری فرانسه در کابل و قندهار، صدای انفجار و پرواز جتها را در آسمان شنیدند.
آخرین عملیات پاکستان پس از آن انجام شد که نیروهای افغان پنجشنبه شب به دلیل حملات هوایی قبلی اسلام آباد، به نیروهای مرزی پاکستان حمله کردند.
روابط بین این همسایگان در ماههای اخیر رو به وخامت گذاشته است و گذرگاههای مرزی زمینی از زمان درگیریهای مرگبار در ماه اکتبر که منجر به کشته شدن بیش از 70 نفر از هر دو طرف شد، عمدتاً بسته شدهاند.
اسلام آباد، افغانستان را به عدم اقدام علیه گروههای شبهنظامی که در پاکستان حمله میکنند، متهم میکند. دولت طالبان آن را انکار میکند.
پس از آتشبس اولیه که با میانجیگری قطر و ترکیه برقرار شد، چندین دور مذاکره برگزار شد، اما این تلاشها به توافق پایداری منجر نشده است.
هر دو ارتش اعلام کردند که در آخرین دور خشونتهای مرزی، که پس از حملات متعدد پاکستان به افغانستان و درگیریها در امتداد مرز در ماههای اخیر رخ داد، دهها سرباز را کشتهاند.
عطاالله طرار، وزیر اطلاعات پاکستان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اهداف دفاعی طالبان افغانستان در کابل، پکتیا و قندهار هدف قرار گرفتند.»
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان «رویارویی تمام عیار» با دولت طالبان را اعلام کرد. او در شبکههای اجتماعی نوشت: «صبر ما به نهایت خود رسیده است. اکنون جنگ آشکاری بین ما و شما در جریان است.»
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، گفت که نیروهای مسلح کشورش میتوانند «توانایی کامل برای سرکوب هرگونه جاهطلبی تهاجمی» را داشته باشند.
جتها در آسمان
در پایتخت افغانستان، خبرنگاران خبرگزاری فرانسه طی چند ساعت صدای جتها و چندین انفجار بلند و به دنبال آن تیراندازی را شنیدند.
یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه در شهر قندهار در جنوب افغانستان، جایی که رهبر عالی، هیبتالله آخوندزاده، مستقر است، گفت که صدای جتها را در آسمان شنیده است.
دولت طالبان حملات هوایی پاکستان را تأیید کرد و ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت که هیچ تلفاتی نداشتهاند.
ساعاتی پیش از آن، مجاهد از «عملیات تهاجمی گسترده» در مرز «در پاسخ به تخلفات مکرر ارتش پاکستان» خبر داد.
وزارت دفاع افغانستان گزارش داد که هشت نفر از سربازانش در حمله زمینی کشته شدهاند.
یک مقام افغان از زخمی شدن چندین غیرنظامی در نزدیکی گذرگاه مرزی تورخم، در اردوگاه پناهندگان، خبر داد.
قریشی بدلون، رئیس اطلاعات استان ننگرهار، گفت: «یک گلوله خمپاره به اردوگاه اصابت کرده و متأسفانه هفت نفر از پناهندگان ما زخمی شدهاند و وضعیت یک زن وخیم است.»
در حالی که مرز از ماه اکتبر عمدتاً بسته بوده است، به بازگشتگان افغان اجازه عبور داده شده است.
ماهها خشونت مرزی
مجاهد، سخنگوی دولت طالبان، به خبرگزاری فرانسه گفت که چندین سرباز پاکستانی «زنده دستگیر شدهاند»، ادعایی که توسط دفتر نخستوزیر در اسلامآباد رد شد.
این عملیات نظامی پس از حملات پاکستان به استانهای ننگرهار و پکتیکا در طول شب یکشنبه انجام میشود که به گفته هیئت سازمان ملل در افغانستان، حداقل ۱۳ غیرنظامی در آن کشته شدند.
هر دو طرف همچنین روز سهشنبه از تبادل آتش مرزی خبر دادند.
در ماههای اخیر، مجموعهای از انفجارهای انتحاری مرگبار در پاکستان و افغانستان رخ داده است.
از جمله این انفجارها میتوان به حمله به یک مسجد شیعیان در اسلامآباد اشاره کرد که حداقل ۴۰ نفر را کشت و گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
شاخه منطقهای این گروه شبهنظامی، داعش-خراسان نیز ماه گذشته مسئولیت یک بمبگذاری انتحاری مرگبار در یک رستوران در کابل را بر عهده گرفت.
پس از نقض مکرر آتشبس اولیه، عربستان سعودی در این ماه مداخله کرد و برای آزادی سه سرباز پاکستانی که در ماه اکتبر توسط افغانستان اسیر شده بودند، میانجیگری کرد.
ایافپی/ب.ن