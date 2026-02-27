عایشه‌گل دوغان: پیام اوجالان سرآغاز مرحله‌ای نوین است

54 دقیقه پیش

سخنگوی «دم پارتی» در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ تأکید کرد که ترکیه و خاورمیانه نیازمند فراخوان اوجالان هستند و دولت ترکیه باید گام‌های عملی در این زمینه بردارد؛ وی خلع سلاح پ‌ک‌ک را تصمیمی راهبردی دانست.

عایشه‌گل دوغان، سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، روز جمعه ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ (۸ اسفند ۱۴۰۴)، در گفت‌وگوی اختصاصی با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «ما در انتظار گام‌های قانونی برای موفقیت پروسه‌ی صلح هستیم و مقامات ترکیه باید اقدامات حقوقی لازم را انجام دهند. این فراخوان برای ما بسیار حائز اهمیت است، زیرا جامعه‌ی ترکیه و خاورمیانه به آن نیاز دارند.»

وی افزود: «در این فراخوان پیشنهادهایی برای حل مسئله وجود دارد. پس از پیام نخست اوجالان، پ‌ک‌ک گام‌های مثبتی برداشت. خلع سلاح و انحلال ساختاری پ‌ک‌ک پس از درخواست اوجالان، تصمیمی تاکتیکی نیست، بلکه کاملاً راهبردی است.»

دوغان تصریح کرد: «در گام نخست پ‌ک‌ک سلاح را زمین گذاشت، اما اکنون نوبت گام دوم است که باید از سوی دولت و به‌صورت قانونی برداشته شود. در پیام اوجالان نیز تصریح شده است که این پروسه به‌تنهایی توسط یک طرف قابل‌اجرا نیست و ما منتظر آغاز مرحله‌ای جدید هستیم.»

سخنگوی دم پارتی با اشاره به لزوم موفقیت این پروسه گفت: «دولت باید سازوکارهای ضروری را به کار گیرد و موضوع نباید صرفاً در رسانه‌ها مطرح شود. وظیفه‌ی اصلی وزیر دادگستری باید موفقیت این روند و برداشتن گام‌های عملی باشد تا روند خلع سلاح پ‌ک‌ک بدون توقف ادامه یابد.»

وی همچنین تأکید کرد که برای کسانی که سلاح‌های خود را زمین گذاشته‌اند، باید راهکاری قانونی تدوین شود تا بتوانند آزادانه و بدون مانع به کشور بازگردند.

عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ‌ک‌ک، روز جمعه ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ پیامی جدید منتشر کرد و در آن آورد: «تُرک بدون کورد و کورد بدون تُرک معنا ندارد؛ این دیالکتیکِ روابط دارای ماهیت تاریخی و اصیل است. متون بنیادین دوران تأسیس جمهوری نیز نشان‌دهنده‌ی اتحاد تُرک و کورد بوده است.»

اوجالان در پیام خود افزود: «اکنون باید از مرحله‌ی منفی عبور کرده و وارد مرحله‌ی مثبتِ سازندگی شویم. راه برای دوره‌ای نوین و سیاستی راهبردی باز می‌شود. هدف ما پایان دادن به دوران سیاست خشونت‌بار و آغاز روندی مبتنی بر جامعه‌ی دموکراتیک و حاکمیت قانون است.»