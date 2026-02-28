فعالیت‌های هوانوردی در عراق و اقلیم کوردستان به حالت تعلیق درآمد

در پی آغاز حملات هوایی اسرائیل به اهدافی در تهران و اعلام وضعیت اضطراری، وزارت حمل‌ونقل عراق حریم هوایی این کشور را به‌طور کامل بست و فعالیت فرودگاه‌های اربیل و بغداد متوقف شد.

روز شنبه، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، هم‌زمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و آغاز حملات هوایی اسرائیل به ایران، فعالیت‌های هوانوردی در عراق و اقلیم کوردستان به حالت تعلیق درآمد.

احمد هوشیار، مدیر فرودگاه بین‌المللی اربیل، در گفت‌وگو با خبرنگار کوردستان۲۴ اعلام کرد که تمامی پروازهای این فرودگاه متوقف شده است. وی افزود که این توقف پروازها سراسری بوده و از دقایقی پیش در تمام فرودگاه‌های عراق اعمال شده است.

هم‌زمان، شوان جباری، خبرنگار کوردستان۲۴ در بغداد گزارش داد که فرودگاه بین‌المللی بغداد تخلیه شده است. در همین راستا، وزارت حمل‌ونقل عراق با صدور بیانیه‌ای فوری، از بسته شدن کامل حریم هوایی این کشور به روی تمامی پروازها خبر داد.

این اقدامات پیشگیرانه در عراق هم‌زمان با آغاز عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران صورت گرفته است. یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، صبح امروز اعلام کرد: «ما حملات پیشدستانه‌ای را علیه ایران آغاز کرده‌ایم و تعدادی حمله هوایی به تهران، پایتخت این کشور، انجام شده است.»

رسانه‌های ایران نیز گزارش داده‌اند که صدای انفجارهای مهیبی به‌صورت مداوم در مرکز تهران شنیده می‌شود و از صبح امروز چندین نقطه مختلف هدف بمباران قرار گرفته است. کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل مدعی شد که ده‌ها پایگاه نظامی در داخل خاک ایران هدف حملات هوایی قرار گرفته‌اند.

اگرچه مقامات رسمی واشنتن هنوز واکنشی به این حملات نشان نداده‌اند، اما رسانه‌های اسرائیلی اشاره کرده‌اند که این عملیات با هماهنگی و مشارکت ایالات‌متحده انجام می‌شود.

در پی این تحولات، دولت اسرائیل وضعیت فوق‌العاده در جبهه داخلی اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌ها، مدارس و مراکز آموزشی تعطیل شده و تردد شهروندان در برخی مناطق اسرائیل محدود شده است. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که اسرائیل آسمان خود را به‌طور کامل بسته و شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود به مقصد تل‌آویو را لغو کرده‌اند.