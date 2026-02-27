بغداد و تهران بر اهمیت تداوم گفت‌وگو و موفقیت مذاکرات ژنو تأکید کردند

27 دقیقه پیش

وزیر خارجه‌ی عراق در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود، ضمن استقبال از پیشرفت‌های حاصل‌شده در ژنو، گفت‌وگو را تنها راهکار مناسب برای حل مشکلات دانست؛ طرفین بر لزوم دور نگه‌داشتن منطقه از خطر جنگ توافق کردند.

فؤاد حسین، وزیر خارجه‌ی عراق، روز جمعه ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ (۸ اسفند ۱۴۰۴)، در تماسی تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه‌ی ایران، آخرین تحولات مربوط به روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن را مورد بررسی قرار داد.

وزارت خارجه‌ی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این گفت‌وگو، عراقچی کلیات تحولات مذاکرات، محتوای گفت‌وگوهای انجام‌شده و گام‌های آتی را تشریح کرد و به زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده برای نشست کمیته‌های فنی و هیئت‌های مذاکره‌کننده اشاره نمود.

فؤاد حسین نیز ضمن قدردانی از همتای ایرانی خود بابت اطلاع‌رسانی در خصوص جزئیات مذاکرات، «پیشرفت‌های حاصل‌شده در مذاکرات ژنو» را ستود. وی تأکید کرد: «تداوم دیالوگ، بهترین و مناسب‌ترین راهکار برای حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده است.»

در ادامه‌ی این بیانیه آمده است: «طرفین ضمن تأکید بر اینکه مذاکره مناسب‌ترین ابزار برای حل مشکلات است، بر ضرورت دور نگه‌داشتن منطقه از خطرات تنش و جنگ به‌منظور حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای پافشاری کردند.» همچنین دو طرف بر سر تداوم هماهنگی و رایزنی در مرحله‌ی حساس پیش‌ رو توافق نمودند.

شایان ذکر است که دور سوم مذاکرات هسته‌ای غیرمستقیم میان هیئت‌های ایران و آمریکا با میانجیگری عمان، روز پنج‌شنبه ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ در ژنو برگزار شد.