آغاز حملات هوایی اسرائیل به اهدفی در ایران

وزیر دفاع اسرائیل از شروع عملیات پیش‌دستانه علیه ایران خبر داد

4 ساعت پیش

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، صبح امروز شنبه ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که ارتش این کشور حملات هوایی پیش‌دستانه‌ای را علیه ایران آغاز کرده است. وی تایید کرد که ده‌ها حمله هوایی به اهدافی در تهران، پایتخت ایران، و سایر نقاط این کشور انجام شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل، جنگنده‌های این کشور در عملیاتی که گفته می‌شود با مشارکت ایالات متحده آمریکا انجام شده، مواضع متعددی را بمباران کرده‌اند. اگرچه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هنوز به صورت رسمی در این باره اظهارنظری نکرده است، اما برخی مقامات واشنتن در گفتگو با رسانه‌ها تایید کرده‌اند که این حملات به صورت مشترک میان اسرائیل و آمریکا در حال انجام است.

اهداف عملیات و گستره جغرافیایی حملات

منابع خبری در ایران گزارش داده‌اند که از ساعات اولیه صبح امروز، صدای انفجارهای مهیبی در مرکز تهران شنیده می‌شود. طبق اطلاعات منتشرشده، علاوه بر تهران، پایگاه‌های نظامی و غیرنظامی در شهرهای اصفهان، قم، کرج و تبریز نیز هدف قرار گرفته‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که فرودگاه بین‌المللی تهران، چندین ساختمان دولتی و پایگاه‌های نظامی از جمله اهداف اصلی این حملات بوده‌اند. همچنین منابع روزنامه‌نگاری مدعی شده‌اند که تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در این حملات هدف قرار گرفته‌اند؛ با این حال، مقامات رسمی ایران تاکنون کشته‌شدن هیچ‌یک از فرماندهان نظامی خود را تایید نکرده‌اند.

وضعیت اضطراری و لغو پروازها

در پی این حملات، وضعیت در هر دو کشور بحرانی گزارش شده است. ایران آسمان خود را به طور کامل به روی تمام پروازها بسته و فعالیت بورس تهران نیز متوقف شده است.

در سوی دیگر، دولت اسرائیل وضعیت اضطراری سراسری اعلام کرده است. بر اساس دستورالعمل‌های صادرشده، تمامی مدارس و مراکز آموزشی تعطیل شده و از شهروندان خواسته شده است تا در خانه‌های خود بمانند. همچنین آسمان اسرائیل به طور کامل بسته شده و شرکت‌های هواپیمایی تمامی پروازهای ورودی و خروجی به مقصد تل‌آویو را لغو کرده‌اند. رفت‌وآمد شهروندان در برخی مناطق اسرائیل نیز با محدودیت‌های شدید مواجه شده است.