سودانی و باراک دور نگه‌داشتن عراق از مناقشات منطقه‌ای را بررسی کردند

1 ساعت پیش

نخست‌وزیر عراق در دیدار با فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا، پیام دونالد ترامپ در خصوص نقش محوری بغداد و اوضاع منطقه را دریافت کرد؛ سودانی تأکید کرد که ثبات عراق ستون اصلی تعادل در خاورمیانه است.

دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر عراق روز جمعه ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ (۸ اسفند ۱۴۰۴) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، با تام باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا در امور سوریه دیدار کرده است.

در این بیانیه آمده است که طرفین روابط دوجانبه میان عراق و آمریکا، اوضاع کلی و تحولات منطقه، به‌ویژه اهمیت حفاظت از عراق و دور نگه‌داشتن این کشور از پیامدهای بحران‌ها را مورد بررسی قرار دادند.

طبق این بیانیه، فرستاده‌ی آمریکا دیدگاه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در خصوص وضعیت کنونی منطقه را به سودانی ابلاغ کرد که در آن بر نقش مهم و محوری عراق در ایجاد ثبات و توسعه‌ی منطقه‌ای تأکید شده است.

محمد شیاع سودانی در این دیدار اظهار داشت: «رهبری ملی عراق همواره در مسیر پیشبرد منافع ملی و حفاظت از مصالح عالیه و راهبردی ملت عراق که قربانیان بسیاری داده است، گام برمی‌دارد.» وی خاطرنشان کرد که حاکمیت و ثبات عراق تنها یک موضوع داخلی نیست، بلکه ستون اصلی حفظ تعادل در خاورمیانه به شمار می‌رود.

در این نشست همچنین راهکارهای حل مشکلات منطقه بررسی شد و طرفین بر اهمیت توسل به گفت‌وگو، استفاده از کانال‌های دیپلماتیک و پرهیز از تنش تأکید کردند. آنان همچنین توسعه‌ی اقتصادی را راهکاری مؤثر برای کاهش تنش‌ها و تثبیت ثبات پایدار توصیف نمودند.