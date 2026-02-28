حملهی موشکی ایران به اسرائیل در واکنش به حملات بامدادی
ایران پاسخ به حملات اسرائیل را آغاز کرد
ارتش اسرائیل از شلیک دهها موشک ایرانی به سمت تلاویو و شمال این کشور خبر داد و سامانههای پدافندی فعال شدند. این اقدام ساعاتی پس از حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به خاک ایران صورت گرفت.
پیش از ظهر امروز شنبه، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، ارتش اسرائیل در بیانیهای رسمی اعلام کرد که ایران دهها موشک را به سمت تلاویو شلیک کرده است. در پی این حملات، سامانههای دفاع هوایی برای مقابله با تهدیدات موشکی به حالت آمادهباش کامل درآمده و فعال شدهاند.
همزمان با آغاز این حملات، فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد که آژیرهای خطر در مناطق وسیعی از شمال اسرائیل به صدا درآمده است. این فرماندهی طی درخواستی فوری از ساکنان این مناطق خواسته است تا برای حفظ جان خود، بیدرنگ به پناهگاهها بروند. رسانههای داخل ایران نیز گزارش دادهاند که ۳۰ موشک به سمت اهداف مشخصی در شمال اسرائیل شلیک شده است.
رسانههای اسرائیل گزارش دادند که یک موشک شلیکشده از سوی ایران در آسمان تلاویو رهگیری و منهدم شده است. در همین حال، رادیو ارتش اسرائیل به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد که این موشک پیش از ورود به حریم هوایی اسرائیل هدف قرار گرفته و ساقط شده است.
تنشهای امروز پس از آن بالا گرفت که بامداد شنبه، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در یک عملیات مشترک، حملاتی را علیه خاک ایران ترتیب دادند و چندین شهر این کشور را بمباران کردند. طبق گزارشهای اولیه تا این لحظه، جزئیاتی از میزان خسارات جانی و مالی احتمالی ناشی از این حملات منتشر نشده است.