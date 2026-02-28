واکنش تند لاریجانی به حملات مشترک آمریکا و اسرائیل
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران: درسی فراموشنشدنی به ستمکاران میدهیم
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در پیامی هشدارآمیز وعده داد که «جنایتکاران بیشرم» را پشیمان خواهند کرد؛ همزمان آمارهای اولیه از جانباختن دهها دانشآموز در پی حملات هوایی حکایت دارد.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در واکنش به حملات اخیر، پیامی تهدیدآمیز در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد. وی در این پیام کوتاه نوشت: «تاوانباران بیشرم اسرائیل و آمریکا را پشیمان میکنیم.»
لاریجانی در ادامه پیام خود تاکید کرده است: «سربازان دلاور و ملت بزرگ ایران، درسی فراموشنشدنی به ستمکاران بینالمللی که تشنهی جنگ هستند، خواهند داد.»
بامداد امروز شنبه، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴)، نیروهای ارتش آمریکا و اسرائیل در عملیاتی مشترک، حملات گستردهای را علیه چندین پایگاه نظامی و تأسیسات دولتی در ایران ترتیب دادند.
بر اساس گزارش سازمان هلال احمر ایران، در جریان حملات امروز، نقاط مختلفی در ۲۴ استان هدف بمباران قرار گرفتهاند. در میان اهداف بمبارانشده، یک مدرسهی دخترانه و چندین منطقه مسکونی و غیرنظامی نیز دیده میشود.
طبق آخرین آمارهای این سازمان، در این حملات ۲۰۱ نفر جان خود را از دست دادهاند که ۸۵ نفر از آنان دانشآموز بودهاند. همچنین تعداد مجروحان به ۷۴۷ نفر رسیده است که ۹۲ نفر از آنها را دانشآموزان مدرسهی میناب در استان هرمزگان تشکیل میدهند.