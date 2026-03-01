دونالد ترامپ ساعاتی پیش خبر کشتن رهبر جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرده بود

5 ساعت پیش

دونالد ترامپ با اعلام خبر کشته‌شدن رهبر جمهوری اسلامی، آن را اجرای عدالت خواند و به نیروهای مسلح ایران هشدار داد؛ هم‌زمان رسانه‌های رسمی تهران ضمن تأیید خبر، ۴۰ روز عزای عمومی اعلام کردند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، بامداد یکشنبه ۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴)، در بیانیه‌هایی جداگانه کشته‌شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را تأیید کردند. این رویداد در پی عملیات گسترده و مشترک آمریکا و اسرائیل موسوم به «خشم حماسی» رخ داده است.

به گفته‌ی فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام)، عملیات «خشم حماسی» (Epic Fury) از ساعت ۹:۱۵ صبح روز شنبه ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) به وقت شرق آمریکا و با دستور مستقیم دونالد ترامپ آغاز شد. هدف این عملیات انهدام ساختارهای امنیتی، مراکز فرماندهی سپاه پاسداران، سامانه‌های پدافند هوایی و پایگاه‌های موشکی و پهپادی عنوان شده است.

ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که در بزرگ‌ترین عملیات هوایی تاریخ خود، با نظارت سازمان اطلاعات نظامی و مشارکت ۲۰۰ جنگنده، هم‌زمان به ۵۰۰ هدف راهبردی در غرب و مرکز ایران حمله کرده است. دونالد ترامپ در پیام خود تصریح کرد: «خامنه‌ای نتوانست از دست سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته‌ی ما و اسرائیل فرار کند.» وی افزود که علاوه بر رهبر ایران، چندین فرمانده ارشد دیگر نیز در جریان این حملات در دفتر کار خامنه‌ای در تهران کشته شده‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی که در شبکه اجتماعی "Truth Social" منتشر کرد، کشته‌شدن علی خامنه‌ای را «اجرای عدالت برای مردم ایران و آمریکایی‌ها» توصیف کرد و او را «یکی از شرورترین چهره‌های تاریخ» نامید.

ترامپ با ادعای اینکه بسیاری از اعضای سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی ایران خواهان توقف جنگ هستند، به آنان هشدار داد: «اکنون می‌توانید مصونیت داشته باشید و به میهن‌پرستان ایران بپیوندید، اما در غیر این صورت تنها مرگ در انتظارتان خواهد بود.»

او همچنین تأکید کرد که اگرچه زیرساخت‌های نظامی ایران در یک روز ویران شده، اما بمباران‌های سنگین و دقیق تا هر زمان که لازم باشد—احتمالاً تا یک هفته—برای تضمین صلح در خاورمیانه و جهان ادامه خواهد یافت. ترامپ تصریح کرد که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد یا موشک جدیدی تولید کند.

رسانه‌های رسمی ایران صبح یکشنبه با تأیید خبر کشته‌شدن علی خامنه‌ای، اعلام کردند که دولت این کشور ۴۰ روز عزای عمومی و ۷ روز تعطیلی رسمی در تمام ادارات دولتی برقرار کرده است. سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه‌هایی جداگانه تهدید کردند که «انتقامی سخت» در انتظار عاملان این حمله است و این رویداد سرآغاز یک «خیزش بزرگ تاریخی» در منطقه خواهد بود.

در واکنش به این حملات، گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران حملات موشکی را علیه عربستان سعودی، قطر، کویت و اردن آغاز کرده است. این کشورها ضمن محکوم‌کردن این اقدامات، آن را نقض آشکار حاکمیت ملی خود دانستند.

شایان ذکر است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، پیش‌تر در شامگاه شنبه ادعا کرده بود که رهبر و رئیس‌جمهور ایران (مسعود پزشکیان) در سلامت هستند، اما اکنون مرگ رهبر ایران رسماً تأیید شده است.

در عراق، مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعه، ۳ روز عزای عمومی اعلام کرد.

با مرگ علی خامنه‌ای که از سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) قدرت را در دست داشت، دورانی طولانی از سیاست‌های منطقه‌ای ایران که بر مبنای گسترش نفوذ از طریق نیروهای نیابتی و توسعه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای بنا شده بود، با چالش جدی مواجه شده است. خامنه‌ای که در سال ۱۹۳۹ در مشهد متولد شده بود، نقش اصلی را در مهندسی ساختار قدرت و تقابل با غرب در چهار دهه گذشته ایفا کرد.