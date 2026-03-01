حملات متقابل موشکی و پهپادی به ایران، اسرائیل و کشورهای خلیج فارس

4 ساعت پیش

در پی آغاز عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه اهدافی در داخل ایران، تنش‌های نظامی در خاورمیانه به‌سرعت وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شده و با حملات متقابل موشکی و پهپادی تهران به اسرائیل و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس، دامنه درگیری‌ها به چندین کشور گسترش یافته است.

حمله‌ی آمریکا و اسرائیل به ایران

بامداد شنبه ۲۸ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، آمریکا و اسرائیل حملات هوایی گسترده‌ای را علیه چندین شهر و زیرساخت نظامی و هسته‌ای ایران آغاز کردند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی ویدئویی اعلام کرد هدف این عملیات «دفع تهدیدهای فوری علیه آمریکا» و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات خود را متوجه پایگاه‌های موشک‌های بالستیک و سامانه‌های پدافند هوایی ایران کرده است.

پاسخ ایران؛ حملات گسترده به اسرائیل و پایگاه‌های منطقه‌ای

در واکنش، ایران عملیات گسترده‌ای از حملات موشکی و پهپادی را علیه اهدافی در اسرائیل و کشورهای دارای پایگاه‌های آمریکایی در منطقه آغاز کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد موج‌های متعددی از موشک‌ها و پهپادها به سمت این کشور شلیک شده و از شهروندان خواست به پناهگاه‌ها بروند. به گفته‌ی تل‌آویو، سامانه‌های دفاع هوایی بیشتر این حملات را رهگیری کرده‌اند.

هم‌زمان، آژیر خطر در شهرهای تل‌آویو، حیفا و اورشلیم و نیز در کشورهایی مانند بحرین، اردن و سایر نقاطی که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند به صدا درآمد.

حمله به کشورهای خلیج فارس

حملات ایران تنها به اسرائیل محدود نماند و چند کشور عربی خلیج فارس نیز هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع امارات اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۳۴۶ موشک و پهپاد ایرانی (شامل ۱۳۷ موشک و ۲۰۹ پهپاد ) را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

با وجود این، برخی حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی خسارت وارد کرد:

- در فرودگاه بین‌المللی زاید در ابوظبی یک نفر کشته و هفت نفر زخمی شدند

- در فرودگاه بین‌المللی دبی بخشی از یکی از سالن‌ها آسیب دید و چهار کارمند مجروح شدند

- گزارش‌هایی از اصابت یک پهپاد به نزدیکی هتل برج‌العرب منتشر شد که مقامات دبی آن را ناشی از تغییر مسیر پهپاد رهگیری‌شده اعلام کردند

خبرگزاری رویترز نیز از شنیده شدن چند انفجار شدید در دبی خبر داد.

واکنش‌های منطقه‌ای

دولت قطر سفیر ایران در دوحه را احضار و اعتراض شدید خود را نسبت به حمله به خاک این کشور اعلام کرد و آن را اقدامی «بی‌پروا و غیرمسئولانه» خواند که می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای روابط دو کشور داشته باشد.

تلفات و خسارات انسانی

مقامات امارات تأیید کردند حملات ایران به این کشور علاوه بر خسارات زیرساختی، تلفات انسانی نیز بر جای گذاشته است. فرد کشته‌شده در ابوظبی از اتباع آسیایی بوده است. به گفته مسئولان، با اجرای طرح‌های اضطراری، بسیاری از تأسیسات مهم پیش از حملات تخلیه شده بود.

خطر گسترش جنگ منطقه‌ای

کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این چرخه حملات و ضدحملات می‌تواند منطقه را به سمت یک جنگ گسترده سوق دهد. ایران پیش‌تر اعلام کرده بود در صورت حمله، پایگاه‌های آمریکا و اهداف راهبردی در منطقه را هدف قرار خواهد داد.

در حال حاضر، اکثر کشورهای خاورمیانه در وضعیت آماده‌باش قرار دارند و جامعه جهانی نگران تبدیل شدن این درگیری به یک بحران فراگیر است؛ بحرانی که می‌تواند امنیت انرژی، حمل‌ونقل هوایی و ثبات سیاسی منطقه را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.