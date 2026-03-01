تأیید کشتهشدن شمخانی و پاکپور در حمله به تهران
ایران مرگ دو تن دیگر از شخصیتهای سیاسی و نظامی را تأیید کرد
رسانههای رسمی ایران از کشتهشدن دو مقام ارشد امنیتی و نظامی در حملهی مشترک آمریکا و اسرائیل خبر دادند
رسانههای رسمی ایران کشتهشدن علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، را در جریان حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تهران تأیید کردند.
این خبر در حالی منتشر میشود که پیشتر ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده بود شمخانی در حمله هوایی روز شنبه ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) به پایتخت ایران کشته شده است. به گفته مقامات اسرائیلی، در همین حمله محمد پاکپور و شماری دیگر از فرماندهان ارشد نظامی ایران نیز جان باختهاند.
جزئیات بیشتری درباره محل دقیق حمله یا شمار تلفات دیگر منتشر نشده، اما این رخداد یکی از مهمترین ضربهها به ساختار امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تلقی میشود.