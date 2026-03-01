قالیباف: ایران شکست نخواهد خورد

رئیس مجلس ایران وعده‌ی «انتقام» داد و از حفظ وحدت ملی سخن گفت

3 ساعت پیش

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، در پیامی ویدئویی پس از کشته‌شدن آیت‌الله علی خامنه‌ای اعلام کرد که ایران «هرگز شکست نخواهد خورد» و عاملان این رویداد «بهای سنگینی خواهند پرداخت».

قالیباف با اشاره به سنگینی این حادثه گفت روز کشته‌شدن رهبر ایران از نظر او از زمان ترور قاسم سلیمانی نیز تلخ‌تر بوده است. او خامنه‌ای را «شهید انقلاب» خواند و تأکید کرد که فقدان او ضایعه‌ای عمیق برای کشور محسوب می‌شود.

رئیس مجلس ایران همچنین خطاب به دشمنان جمهوری اسلامی هشدار داد که «خط قرمز ایران» نقض شده و پاسخ این اقدام داده خواهد شد. وی افزود این وضعیت صرفاً یک جنگ نیست، بلکه زمان انتقام فرا رسیده است و ایران با حمایت «ده‌ها میلیون ایرانی» ضربه‌ای وارد خواهد کرد که طرف مقابل را پشیمان می‌کند.

قالیباف در بخش دیگری از سخنانش از مردم خواست با وجود انتقادات داخلی، در برابر دشمنان خارجی متحد بمانند و اجازه ندهند اختلافات داخلی به تضعیف کشور منجر شود. او تأکید کرد که انقلاب اسلامی با اتکای به حمایت مردم ادامه خواهد یافت و تمامیت ارضی و استقلال ایران حفظ می‌شود.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از آغاز عملیات نظامی گسترده علیه ایران خبر داد و هدف آن را مقابله با تهدیدهای تهران عنوان کرد. رسانه‌های رسمی ایران نیز صبح یکشنبه کشته‌شدن خامنه‌ای در این حملات را تأیید و ۴۰ روز عزای عمومی اعلام کردند.