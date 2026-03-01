دبیر شورای عالی امنیت ملی از شکست تلاش‌ها برای بی‌ثبات‌سازی کشور سخن گفت

3 ساعت پیش

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اعلام کرد که وحدت و هوشیاری مردم ایران نقشه‌های آمریکا و اسرائیل برای بی‌ثبات‌سازی کشور و ایجاد شکاف داخلی را خنثی کرده است.

لاریجانی در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت دشمنان تصور می‌کردند با وارد کردن ضربات سنگین به بخش‌های نظامی و حذف رهبران ارشد، می‌توانند فضای رعب ایجاد کرده و مردم را به خیابان‌ها بکشانند. به گفته او، این محاسبه نادرست بود و انسجام اجتماعی ایران مانع تحقق چنین سناریویی شد.

وی همچنین اشاره کرد که فشارهای خارجی در سال‌های گذشته، از تحریم‌های اقتصادی گرفته تا ایجاد بحران‌های معیشتی، با هدف تضعیف دولت و مردم اعمال شده اما نتیجه معکوس داشته است. لاریجانی تأکید کرد که حضور گسترده مردم در مناسبت‌های ملی نشان‌دهنده ناکامی این تلاش‌هاست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران افزود حتی برخی مقامات آمریکایی نیز به بن‌بست سیاست‌های خود اذعان کرده‌اند و انتظار فروپاشی داخلی ایران تحقق نیافته است. او تأکید کرد جمهوری اسلامی بر دو ستون «مردم آگاه» و «رهبری هوشمند» استوار بوده است.

لاریجانی ضمن اشاره به سوابق مبارزاتی آیت‌الله خامنه‌ای، او را شخصیتی کم‌نظیر در مبارزه با «استکبار» توصیف کرد و گفت اقدامات آمریکا و اسرائیل موجب اندوه عمیق ملت ایران شده، اما بی‌پاسخ نخواهد ماند. وی ابراز اطمینان کرد که ایران همان‌گونه که در مقاطع تاریخی دشوار مقاومت کرده، از این مرحله نیز عبور خواهد کرد.