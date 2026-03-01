حمله به کنسولگری آمریکا در کراچی؛ چند کشته و زخمی

اعتراض‌ها به کشته‌شدن رهبر ایران به خشونت کشیده شد

10 ساعت دیگر

رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که در پی اعتراض به خبر کشته‌شدن آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، گروهی از معترضان به ساختمان کنسولگری آمریکا در شهر کراچی حمله کردند که به کشته و زخمی شدن شماری از افراد انجامید.

این رویداد روز یکشنبه ۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴) رخ داد و به گفته‌ی منابع امدادی کراچی، در جریان تلاش معترضان برای ورود به محوطه کنسولگری، دست‌کم هشت نفر از آنان جان باخته‌اند. معترضان خشم خود را نسبت به کشته‌شدن رهبر ایران ابراز کرده بودند.

تنش‌ها پس از آن شدت گرفت که رسانه‌های رسمی ایران صبح همان روز خبر کشته‌شدن خامنه‌ای را منتشر کردند.

شهر کراچی، پایتخت اقتصادی پاکستان، پیش‌تر نیز بارها شاهد اعتراض‌های گسترده، به‌ویژه علیه سیاست‌های کشورهای غربی و ایالات متحده بوده است. کنسولگری آمریکا در این شهر نیز در سال‌های گذشته چندین بار هدف حمله یا تجمع‌های اعتراضی قرار گرفته است.