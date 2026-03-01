تلفات حملات ایران به امارات؛ یک کشته و چند زخمی
سقوط بقایای پهپاد در مناطق مسکونی و حمله به فرودگاه ابوظبی گزارش شد
مقامات امارات متحدهی عربی اعلام کردند در نتیجه حملات ایران به شهرهای دوبی و ابوظبی، یک نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدهاند.
بر اساس بیانیه دفتر اطلاعرسانی دولت دوبی که روز یکشنبه ۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴) در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شد، سامانههای پدافند هوایی یک پهپاد ایرانی را سرنگون کردند، اما بقایای آن در حیاط دو منزل مسکونی سقوط کرد و دو نفر را زخمی ساخت. مجروحان تحت درمان اولیه قرار گرفتند.
مقامات امارات همچنین اعلام کردند از مجموع ۲۰۹ پهپاد پرتابشده از سوی ایران، ۱۹۵ فروند منهدم شده است.
در ابوظبی نیز حمله به فرودگاه بینالمللی زاید به کشتهشدن یک شهروند آسیایی و زخمی شدن هفت نفر دیگر انجامید. مسئولان فرودگاه جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات وارده منتشر نکردهاند.
این حملات بخشی از تشدید تنشهای منطقهای پس از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران به شمار میرود.