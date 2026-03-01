اتاق عملیات استان اربیل به ریاست امید خوشناو تشکیل جلسه داد
نشست اتاق عملیات اربیل؛ تأکید بر هماهنگی نهادهای امنیتی و تشدید نظارت بر بازار
اتاق عملیات استان اربیل به ریاست امید خوشناو تشکیل جلسه داد تا ضمن بررسی آخرین تحولات، بر لزوم تقویت هماهنگی میان نهادهای امنیتی و خدماتی جهت حفظ امنیت شهروندان و کنترل بازار تأکید کند.
نشست اتاق عملیات استان اربیل روز یکشنبه ۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴)، با نظارت امید خوشناو، استاندار اربیل و با هدف بررسی وضعیت عمومی و پیگیری رخدادهای احتمالی در دیوان استانداری برگزار شد.
در این نشست که با حضور معاون استاندار، فرماندار مرکز، شهردار، مدیرکل بهداشت و مدیران پلیس، پلیس راهنمایی و رانندگی، زیروانی، دفاع مدنی، رئیس شعبهی اربیل هلال احمر عراق، نمایندهی موسسهی خیریهی بارزانی، امنیت ایستبازرسیها و مدیران امور داخلی و بحرانهای استانداری برگزار شد، استاندار اربیل از تلاشهای شبانهروزی نیروهای امنیتی قدردانی کرد.
امید خوشناو ضمن ستایش از همکاری و هماهنگی میان نیروها، نقش آنان را در حفظ امنیت و آرامش پایتخت اقلیم کوردستان، صیانت از جان و مال شهروندان، اجرای قانون و مقابله با پدیدههای ناشایست و غیرمدنی بسیار حیاتی توصیف کرد.
توسعهی همکاریهای امدادی و بحران
استاندار اربیل بر اهمیت توسعهی همکاریهای مشترک میان مرکز هماهنگی بحرانها، موسسهی خیریهی بارزانی و هلال احمر عراق تأکید کرد. وی هدف از این همافزایی را آمادگی برای مقابله با هرگونه بحران احتمالی و ارائهی خدمات بشردوستانه دانست و خواستار هماهنگی بیشتر این نهادها با سازمان دفاع مدنی و سایر دستگاههای مرتبط شد.
نظارت بر بازار و تأمین نیازهای شهروندان
در بخش دیگری از این نشست، کمیتههای فرمانداری و نظارت بازرگانی مکلف شدند تا روند نظارت بر بازار را با جدیت ادامه دهند. بر اساس دستورات صادرشده، برخورد قانونی با متخلفان، پایش وضعیت انبارها و اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان در اولویت کاری این کمیتهها قرار گرفت.
در پایان این نشست، بر تحکیم هماهنگی میان تمامی واحدهای اداری و امنیتی جهت انجام هرچه بهتر وظایف محوله تأکید شد.