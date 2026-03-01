فرمانده‌ کل نیروهای بسیج در بین کشته‌شدگان است

38 دقیقه پیش

«مؤسسه‌ی حفظ و نشر آثار مقاومت» در دومین اطلاعیه‌ی خود، نام هفت فرمانده‌ی ارشد نیروهای مسلح ایران را که در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شده‌اند، منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم (نزدیک به سپاه پاسداران)، "مؤسسه‌ی حفظ و نشر آثار مقاومت و دفاع مقدس" با انتشار لیستی جدید، تایید کرد که شماری دیگر از فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل در نقاط مختلف ایران جان باخته‌اند. در این اطلاعیه آمده است: «بار دیگر جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح در حمله‌ی آمریکا و اسرائیل به شهادت رسیدند.»

اسامی و سمت فرماندهان جان‌باخته:

۱. سرلشکر محمد شیرازی، فرمانده نیروهای بسیج و مسئول دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح.

۲. سرلشکر صالح اسدی، معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح.

۳. سرلشکر محسن درباغی، معاون آماد و پشتیبانی نیروهای مسلح.

۴. سرلشکر اکبر ابراهیم‌زاده، معاون رئیس دفتر عقیدتی فرماندهی کل قوا.

۵. سرلشکر غلامرضا رضاییان، فرمانده سازمان اطلاعات فراجا.

۶. سرلشکر بهرام حسینی مطلق، مسئول بخش طرح‌ریزی و عملیات در معاونت عملیات ستاد کل نیروهای مسلح.

۷. سرلشکر حسن‌علی تاجیک، رئیس اداره‌ی آمادگی رزمی ستاد کل نیروهای مسلح.

در بخش پایانی این بیانیه تأکید شده است که مسیر آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای ادامه خواهد داشت و با کشته‌شدن این فرماندهان متوقف نخواهد شد.