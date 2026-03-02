حملهی موشکی از خاک لبنان به شمال اسرائیل و حیفا
همزمان با حملهی موشکی از خاک لبنان در مناطق شمالی اسرائیل آژیر خطر به صدا در آمد
ارتش اسرائیل از شلیک چندین موشک از لبنان به سمت مناطق شمالی و شهر حیفا خبر داد؛ پدافند هوایی اسرائیل وارد عمل شده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پی شلیک چندین موشک از خاک لبنان، آژیر خطر در بسیاری از مناطق شمالی این کشور و همچنین شهر حیفا به صدا درآمده و نیروی هوایی به مقابله با این حمله پرداخته است.
روز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴)، ارتش اسرائیل در بیانیهای تأیید کرد که پس از رصد پرتاب موشک از لبنان، آژیرهای هشدار فعال شدهاند و جزئیات بیشتر در دست بررسی است.
از سوی دیگر، کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که حدود ۶ موشک به سمت شهر حیفا و حومهی آن شلیک شده است. ارتش اسرائیل تأیید کرد که سامانههای پدافندی موفق به رهگیری و انهدام یکی از موشکها شدهاند و سایر موشکها طبق «سیاست دفاعی» در مناطق خالی از سکنه سقوط کردهاند.
ارتش اسرائیل در خصوص پیامدهای این حمله اطمینان داد که تاکنون هیچگونه خسارت جانی یا مالی گزارش نشده و اوضاع تحت نظارت دقیق نیروهای امنیتی قرار دارد.