سنتکام کشتهشدن ۵۶۰ سرباز آمریکایی را تکذیب کرد
پیشتر ایران از کشته و زخمی شدن شدن۵۶۰ سرباز آمریکایی خبر داده بود
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ادعاهای سپاه پاسداران مبنی بر تلفات سنگین نیروهای آمریکایی و عقبنشینی ناو آبراهام لینکلن را «کاملاً ساختگی» خواند.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، روز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیهای، تمامی آمارها و اخبار منتشرشده از سوی سپاه پاسداران ایران در خصوص تلفات نیروهای آمریکایی را رد کرد و آنها را بیاساس خواند.
پیشتر، روابط عمومی سپاه پاسداران مدعی شده بود که با حملات گستردهی پهپادی و موشکی، ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» را مجبور به ترک منطقه به سوی اقیانوس هند کرده است. این نهاد همچنین ادعا کرده بود که در حملات به پایگاههای آمریکا در کشورهای خلیج، ۵۶۰ سرباز آمریکایی کشته و زخمی شدهاند.
در واکنش به این ادعاها، سنتکام با انتشار تصویری با مهر «راستیآزمایی» (Fact Check) اعلام کرد: «در ۴۸ ساعت گذشته، ایران ادعاهای بیپایهای را منتشر کرده که هیچکدام حقیقت ندارند.»
این تحولات در حالی رخ میدهد که منطقه در شرایط نظامی حساسی به سر میبرد و جنگ رسانهای میان طرفین شدت گرفته است. آمریکا تأکید دارد که آمارهای ایران صرفاً پروپاگاندای رسانهای برای القای حس پیروزی است، در حالی که طبق اعلام سنتکام، این اخبار «حتی یک درصد هم صحت ندارند».