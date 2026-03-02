ارتش لبنان نسبت به وقوع جنگ بین لبنان و اسرائیل هشدار داد

3 ساعت پیش

در ادامه‌ی حملات هوایی اسرائیل به لبنان، «محمد رعد» از رهبران ارشد حزب‌الله کشته شد. فرمانده ارتش لبنان هشدار داد که اجازه نخواهد داد کشور قربانی جنگ‌های نیابتی شود.

با تشدید حملات هوایی ارتش اسرائیل به خاک لبنان، وضعیت منطقه وارد مرحله‌ای بحرانی شده است. طبق آخرین گزارش‌ها، علاوه بر هدف قرار گرفتن یکی از رهبران ارشد حزب‌الله، آمار تلفات غیرنظامیان نیز افزایش یافته است.

منابع خبری تأیید کردند که «محمد رعد»، رئیس فراکسیون نمایندگان حزب‌الله در پارلمان لبنان، طی یک حمله‌ی هوایی دقیق از سوی ارتش اسرائیل جان باخته است. این رویداد به‌عنوان ضربه‌ای سنگین به ساختار سیاسی حزب‌الله و عاملی برای تشدید درگیری‌ها ارزیابی می‌شود.

هم‌زمان، گزارش‌های پزشکی از لبنان حاکی از آن است که در بمباران‌های جنوب این کشور ۱۱ نفر کشته شده‌اند که هفت تن از آنان اعضای یک خانواده بوده‌اند که در منزل مسکونی خود هدف قرار گرفتند.

ارتش اسرائیل مجدداً به ساکنان روستاها و شهرک‌های جنوب و شرق لبنان هشدار داده که فوراً مناطق خود را تخلیه کنند؛ امری که نشان‌دهنده‌ی احتمال گسترش عملیات نظامی است.

در واکنش به این شرایط، ژنرال جوزف عون، فرمانده ارتش لبنان، موضعی قاطع اتخاذ کرد و گفت: «اجازه نمی‌دهیم خاک ما برای جنگ‌هایی که دغدغه‌ی مردم لبنان نیست، مورد استفاده قرار گیرد.»

عون تأکید کرد که شلیک موشک از خاک لبنان توسط گروه‌های مسلح، تلاش‌های دیپلماتیک برای نجات کشور را خنثی کرده و لبنان را به لبه‌ی پرتگاه جنگی تمام‌عیار می‌کشاند. وی هشدار داد که دولت و مردم لبنان تکرار تجربه‌های تلخ جنگ‌های گذشته را نخواهند پذیرفت.