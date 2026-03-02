تأکید مسرور بارزانی و مظلوم عبدی بر حفظ ثبات اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی و مظلوم عبدی در تماسی تلفنی به تبادلنظر پرداختند
نخستوزیر اقلیم کوردستان و مظلوم عبدی طی تماسی تلفنی، ضمن بررسی آخرین تحولات و تنشهای منطقه، بر ضرورت حفظ امنیت و آرامش تأکید کردند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تماسی تلفنی از سوی مظلوم عبدی دریافت کرد.
در جریان این گفتوگوی تلفنی، وضعیت عمومی اقلیم کوردستان و همچنین رویدادها و تنشهای اخیر در سطح منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
طرفین در این مکالمه، بر اهمیت و لزوم حفظ امنیت، آرامش و ثبات در اقلیم کوردستان و منطقه به صورت کلی تأکید ورزیدند.