هشدار تهران به سازمان ملل: ترور رهبر ایران بیپاسخ نخواهد ماند
وزیر خارجهی ایران ترور رهبر جمهوری اسلامی را نقض آشکار قوانین بینالمللی خواند
وزیر امور خارجهی ایران در نامهای به سازمان ملل، ترور رهبر جمهوری اسلامی را نقض آشکار قوانین بینالمللی خواند. علی لاریجانی نیز مذاکره با آمریکا را رد کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران، در نامهای رسمی خطاب به سازمان ملل متحد هشدار داد که اقدام به ترور رهبر عالی ایران، «نقض آشکار هنجارها و قوانین بینالمللی» است و پیامدهای سنگینی در پی خواهد داشت.
عراقچی در این نامه تأکید کرده است که هدف قرار دادن عالیرتبهترین مقام جمهوری اسلامی ایران بیپاسخ نخواهد ماند و مسئولیت کامل عواقب این اقدام خطرناک بر عهدهی عاملان آن است.
لاریجانی: با واشنگتن مذاکره نمیکنیم
از سوی دیگر، علی لاریجانی، مشاور رهبر ایران، در اظهاراتی ضمن تشریح مواضع کشورش در قبال آمریکا تصریح کرد: «هیچگونه مذاکرهای با واشنگتن انجام نخواهیم داد.» وی افزود که ملت ایران تنها در مقام دفاع از خود عمل میکند و نیروهای مسلح ایران آغازگر هیچ حملهای نبودهاند، بلکه طرف مقابل عامل بیثباتی منطقه است.
لاریجانی با انتقاد شدید از دونالد ترامپ گفت: «ترامپ شعار "اول آمریکا" را به "اول اسرائیل" تغییر داده است.» به گفتهی وی، رئیسجمهور آمریکا سربازان این کشور را قربانی جاهطلبیهای اسرائیل کرده و منطقه را به آشوب کشانده است.
این تحولات در حالی است که بامداد شنبه ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، حملات مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران، منجر به تأیید خبر کشتهشدن چندین مقام ارشد ایرانی شده است.