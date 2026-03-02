جزئیات مراحل هفتم و هشتم عملیات «وعده صادق ۴»؛ حمله به ناوگان و پایگاه‌های آمریکا در منطقه از قول سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا

2 ساعت پیش

سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران از هدف قرار دادن ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن»، انهدام پایگاه‌های نظامی در کویت و بحرین و همچنین حمله به نفتکش‌های غربی در خلیج فارس خبر داد.

ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران، اعلام کرد که موج‌های هفتم و هشتم عملیات «وعده صادق ۴» پیش از ظهر امروز با شلیک‌های پی‌درپی موشک‌ها و پرواز گسترده پهپادها علیه اهداف تعیین‌شده اجرا شد.

وی در تشریح این عملیات اظهار داشت که ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» متعلق به ارتش ایالات متحده هدف چهار فروند موشک کروز قرار گرفت. به گفته وی، در پی این حمله، ناو مذکور مجبور به ترک محل مأموریت خود شد و به سمت جنوب شرق اقیانوس هند عقب‌نشینی کرد.

بر اساس این گزارش، پایگاه دریایی «علی سالم» در کویت در پی حملات اخیر به‌طور کامل از چرخه فعالیت خارج شده و سه سازه زیرساختی دریایی «محمد احمد» نیز در این کشور منهدم شده‌اند.

همچنین پایگاه دریایی آمریکا در بندر «سلمان» بحرین مورد اصابت ۴ فروند پهپاد قرار گرفته که گزارش‌ها حاکی از وارد آمدن خسارات شدید به مراکز فرماندهی و پشتیبانی آن است.

در ادامه عملیات علیه اهداف دریایی، سه نفتکش متعلق به ایالات متحده و بریتانیا در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز هدف اصابت موشک قرار گرفته و دچار حریق شده‌اند.

ابراهیم ذوالفقاری همچنین از شلیک دو موشک بالستیک به محل استقرار نظامیان آمریکایی در بحرین و حملات پیاپی به سایر پایگاه‌های این کشور در منطقه خبر داد و اعلام کرد که این حملات تاکنون منجر به کشته و زخمی شدن ۵۶۰ نظامی آمریکایی شده است.

در پایان این بیانیه آمده است که جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز طی ساعات گذشته، پایگاه‌های آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین «اقلیم کوردستان» را طی چند مرحله عملیات با موفقیت بمباران کرده‌اند.