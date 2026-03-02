تنش نظامی به بیسابقه در خاورمیانه شدت گرفته است
سرنگونی اشتباهی جنگندههای آمریکایی در کویت و بیانیهی مشترک هفت کشور علیه ایران
در پی حملات گستردهی موشکی و پهپادی ایران به چندین کشور، سه جنگندهی اف-۱۵ آمریکا هدف پدافند کویت قرار گرفتند و ائتلافی از هفت کشور خواستار توقف فوری این اقدامات شدند.
به گزارش منابع خبری، تحولات نظامی و دیپلماتیک در خاورمیانه به مرحلهی حساسی رسیده است. در حالی که درگیریهای هوایی در آسمان منطقه شدت یافته، وقوع یک حادثهی «آتش خودی» در کویت و نشست اضطراری آژانس بینالمللی انرژی اتمی، کانون توجهات جهانی را به خود معطوف کرده است.
سرنگونی جنگندههای آمریکایی در کویت
فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) و وزارت دفاع کویت در بیانیههایی جداگانه تایید کردند که سه فروند جنگندهی «اف-۱۵ئی استرایک ایگل» (F-15E Strike Eagle) متعلق به نیروی هوایی آمریکا، شامگاه ۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴) در آسمان کویت سرنگون شدهاند.
سنتکام اعلام کرد این حادثه ساعت ۲۳:۰۳ به وقت محلی و در جریان عملیات راهبردی «داستانآسا» رخ داده است. بر اساس این گزارش، در زمان وقوع حادثه، منطقه شاهد حملات موشکی، پهپادی و بالستیک ایران بوده و سیستمهای پدافند هوایی کویت به اشتباه این سه جنگنده را هدف قرار دادهاند. هر ۶ خدمهی این پروازها موفق به خروج اضطراری شده و در وضعیت سلامت پایدار به بیمارستان منتقل شدهاند. سعود مهدی، سخنگوی رسمی وزارت دفاع کویت، ضمن تایید هماهنگی مستقیم با نیروهای آمریکایی، اعلام کرد تحقیقات فنی برای بررسی دقیق ابعاد این حادثه آغاز شده است.
محکومیت حملات ایران توسط ائتلاف هفتگانه
همزمان با این تحولات میدانی، ایالات متحدهی آمریکا به همراه شش کشور عربی شامل عربستان سعودی، بحرین، اردن، کویت، قطر و امارات متحدهی عربی، در بیانیهای مشترک حملات موشکی و پهپادی ایران به کشورهای منطقه از جمله «اقلیم کوردستان» را به شدت محکوم کردند.
در این بیانیه صریح، حملات مذکور به کشورهای بحرین، اقلیم کوردستان، اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات، به عنوان تهدیدی جدی برای ثبات راهبردی منطقه و نقض آشکار حاکمیت ملی این کشورها توصیف شده است. این هفت کشور با تاکید بر حق دفاع مشروع از خاک و شهروندان خود، اعلام کردند که در برابر این «رفتارهای بیمهابا» متحد هستند و بر تقویت هماهنگیهای دفاع هوایی و موشکی برای جلوگیری از خسارات بیشتر تاکید کردند.
هشدار آژانس اتمی و ادعاهای متناقض درباره نەتەنز
در بُعد دیپلماتیک، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در نشست اضطراری شورای حکام در وین، وضعیت خاورمیانه را «بسیار نگرانکننده» توصیف کرد و خواستار خویشتنداری حداکثری طرفین شد.
در حالی که سفیر ایران در آژانس گفتهاست تاسیسات اتمی «نەتەنز» هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است، رافائل گروسی تاکید کرد که هیچ نشانهای مبنی بر هدف قرار گرفتن یا آسیب دیدن تاسیسات هستهای ایران مشاهده نشده است. مدیرکل آژانس هشدار داد که وقوع هرگونه درگیری در نزدیکی نیروگاههای اتمی در امارات، اردن، سوریه و ایران میتواند منجر به فاجعهی نشت مواد پرتوزا و تخلیهی اجباری شهرهای بزرگ منطقه شود.
این نشست که به درخواست روسیه و ایران تشکیل شده بود، بار دیگر شکاف عمیق میان ادعاهای تاران و گزارشهای نظارتی بینالمللی را در سایهی تنشهای نظامی اخیر برجسته کرد.