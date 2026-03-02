تایید خبر کشتهشدن محمود احمدینژاد در حملهی مشترک آمریکا و اسرائیل به تهران
رئیس جمهور پیشین ایران در محل سکونت خود کشته شد
رسانههای داخلی ایران از کشتهشدن محمود احمدینژاد، رئیسجمهور پیشین این کشور، در پی حملهی هوایی مشترک ایالات متحده و اسرائیل به محل سکونت وی در تهران خبر دادند.
خبرگزاری «ایلنا» گزارش داد که روز گذشته، یکشنبه ۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴)، محمود احمدینژاد در پی حملهی هوایی مشترک اسرائیل و آمریکا به محل اقامتگاهش در منطقهی نارمک تهران جان باخته است. احمدینژاد که در زمان مرگ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران بود، در فاصلهی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) به مدت هشت سال ریاستجمهوری ایران را بر عهده داشت.
همزمان رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران ایران اعلام کردند که در جریان این حملهی هوایی، سه تن از محافظان احمدینژاد نیز جان خود را از دست دادهاند. بر اساس گزارش خبرگزاری «مشرقنیوز»، هویت این افراد مهدی مختاری، مصطفی عزیزی و حسن مسجدی اعلام شده است که در زمان حمله در دفتر رئیسجمهور پیشین ایران حضور داشتند.