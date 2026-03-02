یک جنگنده‌ی آمریکایی در کویت سرنگون شد

1 ساعت پیش

در پی گزارش‌های ضدونقیض از سرنگونی یک فروند هواپیمای نظامی آمریکا در کویت، مقامات این کشور از رهگیری و انهدام چندین هدف متخاصم در آسمان پایتخت خبر دادند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که بامداد روز دوشنبه، ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴)، یک فروند هواپیمای جنگی متعلق به ایالات متحده در خاک کویت سرنگون شده است؛ با این حال، مقامات رسمی در واشینگتن هنوز این خبر را تایید نکرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از برخاستن دود غلیظ در نزدیکی سفارت آمریکا در شهر کویت است و تیم‌های امدادی و آتش‌نشانی به محل اعزام شده‌اند.

محمد منصوری، مدیرکل دفاع مدنی در وزارت امور داخلی کویت، در گفتگو با خبرگزاری «کونا» اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور بامداد امروز چندین هدف متخاصم هوایی را در نزدیکی مناطق «رمیثیه» و «سلوی» با موفقیت منهدم کرده است. وی تاکید کرد که این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی بر جای نگذاشته و وضعیت امنیتی کشور تحت کنترل است.

سفارت آمریکا در کویت نیز با انتشار دو اطلاعیه‌ی فوری، نسبت به تداوم خطر حملات موشکی و پهپادی هشدار داد و از تمامی شهروندان آمریکایی خواست از مراجعه به سفارت خودداری کرده و در مکان‌های امن باقی بمانند.