سنتکام کشته شدن چهارمین سرباز آمریکایی را تأیید کرد

سنتکام کشته شدن چهارمین سرباز آمریکایی را تأیید کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام)، در بیانیهای اعلام کرد که تعداد سربازان کشته شده آمریکایی در جنگ با ایران، به چهار نفر رسیده است.
بر پایه بیانیه سنتکام، ساعت ۷:۳۰ صبح امروز دوشنبه ۲ مارس به وقت آمریکا، چهارمین سرباز آمریکایی جان خود را از دست داد.
در بیانیه آمده است که این سرباز در آغاز حملات ایران به شدت مجروح شده و بعداً به علت شدت جراحت جان خود را از دست داده است.
سنتکام تأکید کرد که به عملیات و دفاع ادامه خواهند داد.
همچنین توضیح داد که هویت کشتهشدگان را ۲۴ ساعت پس از مطلع شدن خانواده و بستگان آنها اعلام میکنند.
شب گذشته سنتکام کشته شدن سه سرباز آمریکایی دیگر را در جنگ با ایران تأیید کرد.
ب.ن