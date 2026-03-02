سنتکام کشته شدن چهارمین سرباز آمریکایی را تأیید کرد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که تعداد سربازان کشته شده آمریکایی در جنگ با ایران، به چهار نفر رسیده است.

بر پایه بیانیه سنتکام، ساعت ۷:۳۰ صبح امروز دوشنبه ۲ مارس به وقت آمریکا، چهارمین سرباز آمریکایی جان خود را از دست داد.

در بیانیه آمده است که این سرباز در آغاز حملات ایران به شدت مجروح شده‌ و بعداً به علت شدت جراحت جان خود را از دست داده است.

سنتکام تأکید کرد که به عملیات و دفاع ادامه خواهند داد.

همچنین توضیح داد که هویت کشته‌شدگان را ۲۴ ساعت پس از مطلع شدن خانواده و بستگان آنها اعلام می‌کنند.

شب گذشته سنتکام کشته شدن سه سرباز آمریکایی دیگر را در جنگ با ایران تأیید کرد.

ب.ن