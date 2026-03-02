رئیس‌جمهور ایران با صدور حکمی، سرتیپ مجید ابن‌رضا را به عنوان سرپرست وزارت دفاع منصوب کرد

2 ساعت پیش

رئیس‌جمهور ایران با صدور حکمی، سرتیپ مجید ابن‌رضا را به عنوان سرپرست وزارت دفاع منصوب کرد؛ این تصمیم در پی حملات اخیر و کشته‌شدن وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش اتخاذ شده است.

امروز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴)، رئیس‌جمهور ایران، سرتیپ مجید ابن‌رضا از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را به عنوان سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب کرد.

مجید بنی‌رضا پیش از این ریاست سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) را بر عهده داشته و از چهره‌های نزدیک به ستاد کل نیروهای مسلح و رهبری ایران به شمار می‌رود. وی همچنین سوابقی همچون ریاست سازمان مدیریت منابع انسانی (تاسا) و تخصص در حوزه‌ی داده و بودجه را در کارنامه دارد و نقش مهمی در دیپلماسی دفاعی و راهبردی ایران ایفا کرده است.

روز گذشته، یکشنبه، خبرگزاری ایلنا و تلویزیون رسمی ایران گزارش دادند که در پی حملات اسرائیل و ایالات متحده به جمهوری اسلامی ایران، شماری از فرماندهان و مقامات بلندپایه‌ی نیروهای مسلح کشته شده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، این حملات هم‌زمان با برگزاری نشست شورای دفاعی صورت گرفته است. در این حادثه، امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران جان خود را از دست دادند.