لغو هزاران پرواز در فرودگاههای در خاورمیانه
هزاران پرواز در خاورمیانه در پی آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران لغو شدهاند
روزنامهی گاردین در گزارشی از لغو گستردهی سفرهای هوایی در منطقهی خاورمیانه به دلیل وخامت اوضاع امنیتی و آغاز درگیریهای نظامی خبر داد.
بر اساس دادههای بینالمللی هوانوردی و گزارش روزنامهی «گاردین»، طی سه روز گذشته و همزمان با تشدید تنشهای نظامی، هزاران پرواز بینالمللی در منطقهی خاورمیانه لغو شده است. این موج از اختلالات که از روز شنبه ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شده، مسیرهای پروازی در هابهای بزرگ هوایی منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
آمار دقیق پروازهای لغو شده:
- روز شنبه: ۲۸ هزار و ۹ پرواز (بیشترین میزان لغو پرواز در یک روز).
- روز یکشنبه: ۳ هزار و ۱۵۱ پرواز.
- امروز دوشنبه: تاکنون ۱ هزار و ۲۳۹ پرواز.
علت اصلی این وضعیت، حملات راهبردی و مشترک آمریکا و اسرائیل به خاک ایران عنوان شده است که از بامداد شنبه آغاز گشته و چندین شهر ایران را هدف قرار داده است. مقامات هوانوردی اعلام کردهاند که این روند تا اطلاع ثانوی و بازگشت ثبات به آسمان منطقه ادامه خواهد داشت.