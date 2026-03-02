حملات سنگین به جنوب بیروت و شمال اسرائیل

1 ساعت پیش

حزب‌الله لبنان با هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی اسرائیل، جبهه‌ی جدیدی از درگیری‌ها را گشود و در مقابل، ارتش اسرائیل موج گسترده‌ای از حملات هوایی را علیه مناطق مختلف لبنان آغاز کرد.

حزب‌الله لبنان بامداد روز دوشنبه، ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴)، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با استفاده از مجموعه‌ای از موشک‌ها و پهپادهای انتحاری، پایگاه «میشمار هاکارمل» در جنوب شهر حیفا را هدف قرار داده است. این گروه هدف از حمله‌ی مذکور را «تلافی خون امام خامنه‌ای و دفاع از خاک و مردم لبنان» عنوان و تاکید کرد که تداوم ترور فرماندهان و نیروهایش، حق پاسخگویی را برای این سازمان محفوظ می‌دارد.

در مقابل، ارتش اسرائیل از آغاز موج جدیدی از حملات هوایی راهبردی به مناطق مختلف لبنان خبر داد. فرمانده منطقه‌ی شمالی ارتش اسرائیل با اشاره به اینکه حزب‌الله، منافع ایران را بر مصالح لبنان ترجیح داده است، هشدار داد که این گروه هزینه‌ی سنگینی خواهد پرداخت. ایال زامیر، جانشین رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که یک جنگ تهاجمی علیه حزب‌الله آغاز شده و نیروهای نظامی باید برای نبردی چندروزه آماده باشند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، در پی حملات تند اسرائیل به جنوب این کشور و منطقه‌ی ضاحیه در جنوب بیروت، تاکنون ۳۱ تن کشته و ۱۴۹ نفر زخمی شده‌اند. شاهدان عینی و خبرگزاری رویترز نیز از وقوع بیش از ۱۲ انفجار مهیب در پایتخت لبنان خبر می‌دهند.

ارتش اسرائیل با صدور هشدارهای فوری، از ساکنان بیش از ۵۰ روستا در جنوب و منطقه‌ی بقاع در شرق لبنان خواست تا خانه‌های خود را تخلیه کرده و حداقل ۱۰۰۰ متر از مراکز متعلق به حزب‌الله فاصله بگیرند. این هشدارها شامل مناطقی همچون صریفا، معروب، سلعا، عین قانا، یحمر، حانین، یاتر، میس‌الجبل و چندین روستا در ولایت بعلبک می‌شود.