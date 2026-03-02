دولت لبنان فعالیتهای نظامی حزبالله را ممنوع و خواستار خلع سلاح این گروه شد
دولت لبنان از حزبالله خواست خواست تسلیحات خود را به نهادهای رسمی دولت واگذار کند
دولت لبنان در تصمیمی فوری، تمامی فعالیتهای امنیتی و نظامی حزبالله را غیرقانونی اعلام کرد و از این گروه خواست تسلیحات خود را به نهادهای رسمی دولت واگذار کند.
امروز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴)، دولت لبنان با صدور قطعنامهای بر «ممنوعیت فوری» تمامی فعالیتهای نظامی حزبالله تأکید کرد. بر اساس این مصوبه، حزبالله موظف است تمامی سلاحهای خود را به دولت لبنان تحویل دهد.
موضع رسمی نخستوزیر لبنان
نواف سلام، نخستوزیر لبنان، پس از پایان نشست هیئت دولت در کاخ ریاستجمهوری، جزئیات این تصمیم را ابلاغ کرد. وی اظهار داشت که فعالیتهای حزبالله باید تنها در چارچوب سیاسی محدود شود، زیرا هرگونه اقدام نظامی خارج از ساختار دولت، خروج از قانون محسوب میشود.
نخستوزیر لبنان ضمن اعلام مخالفت قاطع با فعالیتهای نظامی و امنیتی خارج از نهادهای مشروع، از دستگاههای امنیتی خواست تا تدابیر لازم را برای جلوگیری از هرگونه حمله از مبدأ خاک لبنان اتخاذ کنند. وی همچنین بر پایبندی بیروت به اعلام «توقف اقدامات خصمانه» و ضرورت آغاز مذاکرات تأکید کرد.
تشدید درگیریها و حملات متقابل
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که صبح امروز دوشنبه، حزبالله لبنان در بیانیهای اعلام کرد با مجموعهای از موشکها و پهپادها به پایگاه «میشمار هکرمل» در جنوب شهر حیفا حمله کرده است.
حزبالله این عملیات را «انتقام خون امام خامنهای و دفاع از مردم لبنان» توصیف کرد و مدعی شد که تداوم حملات اسرائیل و ترور فرماندهان این گروه، حق پاسخگویی را برای آنها محفوظ میدارد. در مقابل، ارتش اسرائیل اعلام کرد که در واکنش به این حملات موشکی، موج جدیدی از حملات هوایی راهبردی را علیه مواضع مختلف در خاک لبنان آغاز کرده است.