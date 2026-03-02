22 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سپاه پاسداران ایران از مورد هدف قرار دادن صدها نقطه نظامی آمریکا و اسرائیل خبر داد.

سپاه پاسداران ایران در بیانیه‌ای که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده است، اعلام کرد که از ابتدای جنگ تاکنون «۶۰ هدف راهبردی و ۵۰۰ نقطه نظامی آمریکا و اسرائیل را با پرتاب بیش از ۷۰۰ پهپاد و صدها فروند موشک» مورد حمله قرار داده‌ است.

سپاه پاسداران تأکید کرده است که در چارچوب «عملیات وعده صادق4 »، «مراکز اطلاعاتی و انبارهای پشتیبانی نظامی آمریکا و مجتمع صنایع ارتباطی ارتش رژیم صهیونیستی از جمله اهداف موج یازدهم هستند.»

صبح روز شنبه ۲۸ فوریه، حملات هوایی گسترده آمریکا و اسرائیل به مناطق مختلف ایران از جمله تهران، پایتخت آن کشور آغاز شد. حملاتی که در اثر آن رهبر و شماری از مقامات و فرماندهان بلندپایه ایران کشته شدند.

ایران می‌گوید در پاسخ به آن حملات واکنش شدید نشان داده است.

ب.ن