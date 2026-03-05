انهدام خودروی موشکانداز توسط نیروهای امنیتی اقلیم کوردستان در محور خازر
پرتابگر موشک گروههای شبهنظامی عراقی توسط نیروی امنیتی کوردستان منهدم شد
نیروهای امنیتی اقلیم کوردستان موفق شدند یک خودروی حامل پرتابگر موشک را که گروههای شبهنظامی قصد داشتند از طریق آن به اقلیم کوردستان حمله کنند، در منطقهی خازر منهدم نمایند.
یک منبع آگاه در گفتگو با «کوردستان ۲۴» اعلام کرد که شب گذشته، چهارشنبه ۴ مارس ۲۰۲۶ (۱۴ اسفند ۱۴۰۴)، حوالی ساعت ۲۰:۰۰، گروههای شبهنظامی عراقی یک خودروی حامل تجهیزات نظامی را به نزدیکی سنگرهای نیروهای پیشمرگه در محور خازر منتقل کردند. پس از شلیک اولین موشک به سمت شهر اربیل، محل استقرار این خودرو در دامنهی کوه «زرتک» شناسایی شد.
این منبع تصریح کرد که نیروهای پیشمرگه بلافاصله با سلاح سنگین (دوشکا) خودروی مذکور را هدف قرار داده و آن را بهطور کامل منهدم کردند. همچنین گزارش شده است که بعدازظهر امروز پنجشنبه، ۵ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴)، نیروهای ارتش عراق در محل حادثه حضور یافته و بقایای خودرو و موشکهای باقیمانده را منتقل کردند. بر اساس این گزارش، تنها یک موشک شلیک شده بود و پیشمرگهها پیش از پرتاب موشکهای دیگر، این طرح را با شکست مواجه کردند.
در همین راستا، پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، ضمن محکوم کردن این حملات پیاپی به اقلیم کوردستان، آنها را «حملاتی بزدلانه» توصیف کرد. وی از دولت فدرال و جامعهی بینالمللی خواست تا برای توقف این تجاوزات و حفاظت از خاک و مردم اقلیم کوردستان و منطقه، اقدامات جدی انجام دهند.