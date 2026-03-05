دولت اقلیم کوردستان: دولت و احزاب سیاسی اقلیم کوردستان بخشی از هیچ گونه کمپینی برای گسترش جنگ در منطقه نیستند
اربیل (کوردستان۲۴) – سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، در بیانیهای ضمن تکذیب برخی گزارشها، اعلام کرد که دولت و احزاب سیاسی اقلیم کوردستان بخشی از هیچ گونه کمپینی برای گسترش جنگ و ناآرامی در منطقه نیستند.
پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ۵ مارس در خصوص برخی گزارشها درباره دخالت اقلیم کوردستان در تنشهای منطقه، بیانیهای منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است «گزارشهایی که اقلیم کوردستان را در مسلح کردن و اعزام احزاب کورد مخالف به داخل ایران دخیل میدانند، کاملاً نادرست هستند. آن گزارشها را که به طور عمدی منتشر میشوند، رد میکنیم.»
همچنین تأکید شده است «دولت اقلیم و احزاب سیاسی اقلیم کوردستان بخشی از هیچ گونه کمپینی برای گسترش جنگ و ناآرامی در منطقه نیستند.»
سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، خاطرنشان کرد «بر خلاف آن ما خواستار صلح و ثبات در منطقه هستیم.»
ب.ن