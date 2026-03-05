نچیروان بارزانی: قیام ۱۹۹۱ پاسخ قاطع مردم کوردستان به ستم و زورگویی بود
اربیل (کوردستان۲۴) – امروز پنجشنبه ۵ مارس ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در سیوپنجمین سالگرد قیام بزرگ ۱۹۹۱ مردم کوردستان، پیامی منتشر کرد.
متن پیام
امروز با افتخار ۳۵مین سالگرد قیام بزرگ مارس ۱۹۹۱ را گرامی میداریم. در این مناسبت به خانوادههای سربلند شهدا، پیشمرگان قهرمان و تمام کوردستانیان در داخل و خارج از میهن، صمیمانه تبریک میگویم. به روح پاک شهدای قیام و تمام شهدای کوردستان سلام و درود میفرستم.
قیام یک نقطه عطف تاریخی و پاسخ قاطع مردم کوردستان بود به ستم و زورگویی و نیز رد آن و حرکت به سوی آزادی و سرفرازی بود. این مناسبت مبارک در حالی گرامی داشته میشود که منطقه وضعیتی پیچیده و حساس را سپری میکند. تشدید تنشها و پیامدهای ناگوار درگیریها، همه ما را در برابر مسئولیت بزرگی برای حفظ آرامش و ثبات اقلیم کوردستان قرار میدهد.
در این مناسبت تأکید میکنیم که اقلیم کوردستان همچنان عامل اصلی ثبات و صلح در منطقه خواهد بود و بخشی از هیچ گونه درگیری یا رویداد نظامی که به جان و امنیت هممیهنانمان آسیب برساند، نخواهد بود. حفظ کیان اقلیم کوردستان و دستاوردهای قانونی ما تنها از راه اتحاد و همبستگی و احساس مسئولیت مشترک میهنیِ همه نیروها و جریانهای سیاسی و جوامع کوردستان محقق میشود.
بگذاریم این مناسبت به ما انگیزه بخشد تا از چالشها عبور کنیم و فرهنگ همزیستی و گذشت را تعمیق کنیم.
وفاداری به خون شهدا در همبستگی برای حفظ ثبات و ساختن آیندهای بهتر برای نسلهای آینده ما است.
سالگرد قیام مبارک باد
باشد که کوردستان در ثبات و آرامش پایدار بماند
ب.ن