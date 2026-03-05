سران چهارگانهی عراق حملات پهپادی و موشکی به اقلیم کوردستان را محکوم کردند
سران عراق بر حاکمیت ملی کشور تأکید کردند
سران قوای چهارگانهی عراق در نشستی مشترک، ضمن بررسی آخرین تحولات امنیتی، حملات موشکی و پهپادی به اقلیم کوردستان را محکوم و بر ضرورت حفظ حاکمیت کشور تأکید کردند.
نشست سران چهارگانهی عراق، روز پنجشنبه، ۵ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴)، در کاخ ریاستجمهوری برگزار شد. در این نشست، لطیف رشید، رئیسجمهور؛ محمد شیاع سودانی، نخستوزیر؛ هیبت حلبوسی، رئیس پارلمان و فایق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی حضور داشتند.
طبق بیانیهی رسمی این نشست، حاضران به بررسی دقیق آخرین تحولات امنیتی و سیاسی در سطوح منطقهای و بینالمللی و تأثیرات مستقیم آن بر اوضاع داخلی عراق پرداختند. در این جلسه، سازوکارهای دولت برای جلوگیری از کشیده شدن پای عراق به آتش منازعات خارجی مورد بحث قرار گرفت. همچنین بر حمایت از اقدامات دولت جهت تثبیت امنیت، صیانت از حاکمیت ملی، تأمین امنیت هیئتهای دیپلماتیک و حفظ نقش متوازن عراق در منطقه تأکید شد.
سران چهارگانه با تأکید بر موضع ثابت عراق، استفاده از خاک این کشور بهعنوان پایگاهی برای حمله به کشورهای همسایه یا تهدید امنیت آنها را مردود دانستند. آنها همچنین هرگونه حمله به شهرها و استانهای عراق و اقلیم کوردستان را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت ملی برشمردند.
در این بیانیه بر لزوم توقف فوری عملیاتهای نظامی در منطقه و احترام به حاکمیت دولتها تأکید شد. همچنین از جامعهی بینالمللی خواسته شد تا برای جلوگیری از گسترش دایرهی درگیریها مداخله کند. حاضران خاطرنشان کردند که دیپلماسی و گفتگو بهترین گزینه برای دور نگه داشتن منطقه از پیامدهای خطرناک است.
در سطح داخلی نیز، بر اهمیت تسریع در تکمیل استحقاقهای قانونی و تقویت وحدت ملی برای مقابله با چالشهای کنونی تأکید شد. حمایت از تلاشهای دولت در راستای بهبود معیشت، ارائهی خدمات به شهروندان و تداوم فرآیند اصلاحات از دیگر محورهای این نشست بود. در پایان، مقرر شد با انتشاردهندگان شایعات و پروپاگاندا در رسانهها و شبکههای اجتماعی که صلح اجتماعی و امنیت داخلی را تهدید میکنند، برخورد قانونی و قضایی قاطع صورت گیرد.