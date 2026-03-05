نوری مالیکی: دولت آیندهی عراق باید مستقل و به دور از ائتلافبندیهای منطقهای باشد
به گفتهی مالکی کوتاهترین مسیر برای دستیابی به ثبات، تکیه بر گفتگو و همگرایی اقتصادی است
نوری مالیکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، بر ضرورت اتخاذ رویکردی ملی و مستقل توسط دولت آیندهی عراق و دوری از جبههبندیهای خاص تأکید کرد.
نوری مالیکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، روز پنجشنبه، ۵ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴)، در پیامی در پلتفرم «ایکس» نوشت: «عراق باید به یک قدرت متوازن و فعال در منطقه تبدیل شود.» وی در ادامه افزود که کوتاهترین مسیر برای دستیابی به ثبات، تکیه بر گفتگو و همگرایی اقتصادی است.
نوری مالیکی ابراز امیدواری کرد که دولت آینده بر اساس این اصول، راهبردی ملی و مستقل را در پیش بگیرد که با هیچیک از محورهای منطقهای همسو نباشد. وی خاطرنشان کرد که عراق خواهان برقراری روابطی متوازن و مستحکم با تمامی کشورها بدون تبعیض است؛ بهگونهای که در خدمت منافع ملی و ثبات منطقه باشد.
رئیس ائتلاف دولت قانون در پایان اظهارات خود تصریح کرد: «معتقدیم قدرت، اقتصاد و جایگاه عراق در توانایی این کشور برای ایجاد موازنه و تعامل سازنده با شرکایش نهفته است.»
گفتنی است نوری مالیکی از سوی «چارچوب هماهنگی شیعیان» برای تصدی پست نخستوزیری عراق نامزد شده است، اما ایالات متحدهی آمریکا مخالفت صریح خود را با بازگشت وی به این مقام اعلام کرده است.