جمهوری آذربایجان ایران را به حملهی پهپادی متهم کرد
آذربایجان خواستار توضیح فوری تهران و عذرخواهی رسمی بابت حملهی پهپادی شد
جمهوری آذربایجان با متهم کردن ایران به پرتاب دو پهپاد به خاک خود، خواستار توضیح فوری تهران و عذرخواهی رسمی بابت این اقدام شد.
امروز پنجشنبه، ۵ مارس ۲۰۲۶ (۱۴ اسفند ۱۴۰۴)، دولت جمهوری آذربایجان اعلام کرد که دو فروند هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) از سوی ایران به داخل خاک این کشور هدایت شدهاند که در پی این حادثه، دو نفر مجروح شدهاند.
احضار سفیر ایران و جزئیات اصابت پهپادها
در پی این رویداد، وزارت امور خارجهی جمهوری آذربایجان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو را احضار کرد. بر اساس بیانیهی رسمی این وزارتخانه، یکی از پهپادها در نزدیکی فرودگاهی در منطقهی «نخجوان» (هممرز با ایران) سقوط کرده و پهپاد دوم نیز در نزدیکی یک مدرسه فرود آمده است.
وزارت امور خارجهی جمهوری آذربایجان ضمن محکومیت شدید این حملات، از تهران خواست توضیحاتی فوری در این باره ارائه دهد. باکو همچنین تأکید کرد که حق پاسخگویی مناسب به هرگونه تهدید علیه حاکمیت ارضی خود را محفوظ میداند.