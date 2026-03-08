نواف سلام می‌گوید دولت لبنان دیگر مداخله‌ی سپاه پاسداران در امور داخلی این کشور را بر نمی‌تابد

3 ساعت پیش

نواف سلام با تأکید بر توقف فعالیت‌های نظامی حزب‌الله، اعلام کرد که دولت لبنان دیگر مداخله‌ی سپاه پاسداران در امور داخلی این کشور را بر نمی‌تابد.

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در یک گفتگوی مطبوعاتی تصریح کرد که دولت تصمیم نهایی خود را برای ممنوعیت تمامی فعالیت‌های نظامی حزب‌الله اتخاذ کرده است. وی تأکید کرد که مقامات بیروت آمادگی ندارند سرنوشت و ثبات لبنان را قربانی منافع راهبردی ایران در منطقه کنند.

نخست‌وزیر لبنان در ادامه‌ی سخنان خود فاش کرد که فرماندهان سپاه پاسداران در میان صفوف حزب‌الله لبنان حضور داشته و در هدایت و اجرای عملیات‌های نظامی مشارکت دارند. وی این اقدام را تهدیدی جدی برای حاکمیت و آینده‌ی لبنان توصیف کرد و افزود که این وضعیت دیگر قابل قبول نخواهد بود.

نواف سلام همچنین نسبت به تداوم حملات اسرائیل به خاک لبنان هشدار داد و خاطرنشان کرد که ادامه‌ی این روند می‌تواند به یک فاجعه‌ی انسانی بزرگ منجر شود.

این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که پس از وقوع درگیری میان اسرائیل و آمریکا با ایران، حزب‌الله لبنان پس از گذشت بیش از ۱۵ ماه پایبندی به آتش‌بس، حملات موشکی و پهپادی خود را به شمال اسرائیل از سر گرفته است. در مقابل، ارتش اسرائیل نیز طی روزهای اخیر مناطق جنوبی لبنان را به شدت بمباران کرده و هدف قرار دادن فرماندهان نظامی این گروه را در دستور کار قرار داده است.